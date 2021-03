annonse

Eivind Trædal er kritisk til at helseminister Høie angivelig mener at hyttekos er en livsnødvendighet.

– Det er nesten noe parodisk over hvordan påskeferien framstår som en slags naturkatastrofe som er på vei til å ramme landet, skriver han på Facebook, og oppfordrer folk til å bli hjemme:

– Dette er et poeng som har blitt gjentatt til døde de siste dagene, men dugnadsånden i samfunnet er avhengig av at vi alle viser at vi er villige til å strekke oss litt lenger.

MDGs bystyrerepresentant skriver at han sikkert ikke har gjort alt perfekt, og at han heller ikke kommer til å gjøre det. Han forklarer at han har oppfattet at man bør begrense reiseaktiviteten ut av Oslo i disse tider.

– Vaksinene er på vei, vi er i ferd med å klare å slå ned den største smittebølgen så langt, men en ferie står i veien. Nå kan det rakne igjen. Hyttekosen kommer!

Han mener det er også noe grotesk over hvordan smitterisikoen økes i forskjellige samfunnslag. Arbeiderklassen opplever økt smittefare ved å bo trangt og jobbe i utsatte yrker, mener han. Middel- og overklassen øker smittetrykket ved å være fysisk ute av stand til å droppe én helg på hytta, tross anbefalinger, skriver MDG-politikeren.

