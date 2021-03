annonse

Mens influenceren får prøve seg som politi, sitter de ekte politistudentene hjemme på grunn av COVID-19.

Reaksjonene har vært sterke etter at det ble kjent at influenceren Martine Lunde får sin egen serie hvor hun tester seg som politi. TV-serien «Martine vil bli politi» får blogger Martine Lunde prøve seg som politi.

– Når det ikke blir gitt unntak for studenter med helt spesielle behov, oppleves det ikke greit at man ruller ut den røde løperen for Lunde, skriver Erlend Sørmoen, nestleder for Politiets Fellesforening Politistudentene i Politiforum.

Han viser til at studenter sitter inne og ikke får øvet på det de trenger å kunne i politiyrket, mens en profilert person som Lunde får komme tett på ekte politiarbeid. Sørmoen spør også om programmet har en hensiktsmessig profil med tanke på rekruttering.

– Martine Lunde fremstår som en sympatisk person. Allikevel har hun en «influenserprofil» som mange studenter og betjenter ikke kjenner seg igjen i, og som mange føler ikke er egnet for å representere dem eller studiet.

