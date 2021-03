annonse

Terrorgruppen Islamsk stat skal ha drept hundrevis av mennesker i massakrer over i det krigsherjete området i løpet av den siste måneden.

Long War Journal melder at krigere fra terrorgruppen Islamsk stats (IS) lokale filial i Sahel, ofte referert til som «Islamsk stat i det større Sahara» (ISGS), nylig har utført en rekke angrep over Sahel-regionen i mars måned.

Det antas at nesten 300 mennesker har mistet livet i disse massakrene.

Niger

Søndag 21. mars angrep ISGS-jihadister tre separate landsbyer i Tahoua-regionen i Niger. Ifølge en lokal tjenestemann, «kom væpnede menn på motorsykler og skjøt på alt som beveget seg.»

Anslagene om døde har variert. Mens den nigerianske regjeringen offisielt har rapportert at minst 137 mennesker ble drept, opplyser lokale kilder at så mange som 176 mennesker ble etterlatt døde av jihadistene.

Bilder som angivelig skal være fra åstedene viser brente husdyr og bygninger, noe som indikerer en total ødeleggelse av landsbyene.

I tillegg angrep mistenkte medlemmer av ISGS en buss som fraktet sivile nær byen Banibangou i Tillaberi-regionen i Niger 15. mars. Jihadistene raidet deretter en nærliggende landsby, hvor de drepte flere sivile og brente ned kornlagre.

Nigers regjering rapporterte opprinnelig at minst 58 mennesker ble drept i disse angrepene, men dette tallet har siden steget til minst 66 personer.

Mali

15. mars iverksatte også ISGS et koordinert angrep på en malisk militærposisjon nær Tessit i landets nordlige Gao-region.

I IS’ offisielle uttalelse om operasjonen, påstår terrorgruppen å ha drept 33 soldater etter et angrep mot en militærkonvoi nær Tessit. Maliske myndigheter har siden bekreftet tallet, og lagt til at ytterligere 14 soldater ble såret.

Les også: Forsker: – Islamsk stat gjenfødes i Afrika og kan bli dødeligere enn noen sinne

Nyhetskanalen al-Jazeera rapporterte at jihadistene kjørte motorsykler da de angrep – en vanlig taktikk for jihadister i Sahel-regionen.

ISGS har vært spesielt aktiv i Tessit-området de siste ukene, hvor sammenstøt mellom ISGS og al-Qaidas lokale filial i Sahel – Gruppen til støtte for islam og muslimer (JNIM) – fant sted tidligere denne måneden.

Standhaftig

Disse nylige massakrene følger lignende angrep på to landsbyer i Nigers Tillaberi-region i januar, som etterlot minst 105 mennesker døde. Ingen gruppe har tatt ansvar for disse angrepene, men det mistenkes at ISGS står bak.

ISGS’ nylige massedrap kommer også bare en måned etter at den franske presidenten Emmanuel Macron påstod at ISGS hadde «mistet grepet og lidd mange tap» under en tale på G5 Sahel-toppmøtet i N’Djamena, Tsjad.

Og bare noen dager før de siste massakrene, skrøt den øverste sjefen for Frankrikes anti-terroroperasjon «Operation Barkhane», general Marc Conruyt, at hans menn «fortsetter å slå til mot ISGS.»

Det er imidlertid klart at selv om ISGS har lidd taktiske tap, har jihadistgruppen vist seg til å være standhaftig nok til å både motstå koordinerte militære offensiver ledet av Frankrike, samt JNIMs innsats for å drive ISGS ut av forskjellige deler av Sahel.

