Arbeiderpartiet fosser fram på en ny måling. Samtidig går alle regjeringspartier tilbake og etterlater både Venstre og KrF under sperregrensa ,viser en Dagbladet-måling.

På målingen går Ap opp fire prosentpoeng og gjenerobrer tronen som landets største parti.

– Dette viser en bra framgang for Arbeiderpartiet og vi håper det vil fortsette, sier Jonas Gahr Støre til Dagbladet.

Sp har samtidig en tilbakegang på ett prosent og lander på 16,7 prosentpoeng.

På målingne har alle regjeringspartiene tilbakegang og både KrF og Venstre er under sperregrensen, slik en rekke målinger har vist de siste månedene.

– Borgerlig side er totalt sett dårlig stilt. De har per nå for få mandater til å kunne vinne valget, og slik har det vært gjennom hele coronaperioden selv om Høyre har gjort det bra. Som kjent har Venstre og KrF vært under sperregrensen på tilnærmet alle målingene gjennom de to siste åra, og Frp er et godt stykke under valgresultatet de fikk i 2017, sier Maria Rosness i Ipsos til Dagbladet.

