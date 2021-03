annonse

NTB melder at baksineringen med AstraZenecas koronavaksine gjenopptas for personer over 65 år i Sverige. For yngre personer anbefales det fortsatt pause.

Det opplyste Folkhälsomyndigheten (FHM) i en pressemelding torsdag ettermiddag.

– Vaksinen gjør mye større nytte for eldre. Mange blir svært syke med covid-19 hver dag. Samtidig har vi ikke sett risiko for sjeldne og alvorlige bivirkningene hos eldre. Det er bakgrunnen for at vi opphever pausen for personer over 65 år, sier Johan Carlson, generaldirektør for FHM.

