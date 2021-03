annonse

Nådeløs kritikk fra en norskpakistaner til en annen.

TV-personligheten Tommy Sharif er merkbart provosert over at norske helsemyndigheter har bestemt at det blir for dyrt å hjelpe lille Ulrik (4) fra Sunnmøre, som lider av en sjelden øyesykdom, så han kan unngå å bli blind. I flere innlegg på Facebook retter Sharif skytset mot kulturminister Abid Raja.

Sharif påpeker at staten har brukt store penger på å hjelpe kulturpersonligheter som Kurt Nilsen gjennom coronakrisen.

– Kurt Nilsen fikk til info 13 millioner av deg, og Ulrik spør om 8 millioner for å redde livet sitt og svaret ditt var nei. Det er rett og slett pinlig, Raja, skriver Sharif.

IS-kvinnen

Den tidligere dekkongen er også provosert over at Raja har vært en pådriver for den svært kontroversielle hentingen av IS-kvinnen tilbake til Norge.

– La meg minne deg om at du nylig gikk du ut i media, og ville hente hjem en terrormistenkt IS-kvinne fra Syria, selv om dette ikke var ditt bord, slår Sharif fast.

– Du argumenterte med at det var viktig for deg å redde hennes syke sønn. Ja, media hevdet at den ene av hennes sønner var alvorlig syk. Det er prisverdig, Abid, at du tenker på barna. Men var det egentlig den rette grunnen? I ettertid så viste det seg vel at barna til IS kvinnen ikke var alvorlig syke allikevel.

– Hvorfor valgte du å legge ned så mye ressurser på henne? En kvinne som ønsker oss i Norge alt vondt? spør Sharif.

Kjendisfester

Sharif mener at Abid Raja har utviklet seg fra å være en mann med omtanke for de svakeste, til en selvopptatt person som kommer til å bli oppfattet som at han «dinglet etter de rette menneskene».

– Min opplevelse er at du ved årenes løp har vært mer opptatt av å være på de rette stedene. Være på de rette festene og være sammen med de velstående og riktige menneskene med politisk og økonomisk makt. Jeg har observert at du igjennom media ikke legger skjul på at å være på kjendisfester, ja, det liker du.

– Bør vi i Norge bytte deg ut? Eller skal du begynne å lytte til folk? spør Sharif.

Abid Q. Raja – nå må du våkne og se deg selv i speilet! Da du var 3 år gammel Abid så hadde du vært igjennom 13… Publisert av Tommy Sharif Onsdag 24. mars 2021