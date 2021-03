annonse

Ullensaker kommune forhandler med hoteller, de vil øke kapasiteten fra 1.600 til 3.000.

– Vi har 1.600 rom i dag og er i dialog med flere hoteller for å komme opp på cirka 3.000 rom. I tillegg har vi et samarbeid med Oslo kommune som gjør at vi kan få bistand derfra hvis det blir veldig stor pågang, opplyser Roger Sandum, kommunikasjonsrådgiver for Ullensaker kommune til Aftenposten.

Mandag 29. mars blir det påbudt med karantenehotell for alle som kommer til Norge etter en såkalt «unødvendig» utenlandsreise. Der er man pliktig til å være i syv dager til en pris av 500 kroner per natt.

