Australias ambassadør Graham Fletcher kaller Kina for en hevngjerrig og upålitelig handelspartner.

Han skal ha sagt det under et nettmøte med næringslivsledere. Uttalelsen kom forbindelse med at Australia opplever en kraftig nedgang i eksporten til Kina. Han skal også ha sagt at han ikke vet om Kina er klar over at landets handelspraksis fører til store skader både i Australia og internasjonalt.

– Kina har vist seg å være ganske upålitelig som handelspartner og til og med hevngjerrig, sa Fletcher, ifølge avisa The Australian og australsk rikskringkasting.

Forholdet mellom landene har vært kjølig etter at Australia for ett år siden krevde en granskning av virusutbruddet. Kina er Australias viktigste eksportmarked, og de har opplevd boikott og andre hindringer.

