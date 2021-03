annonse

Jan Bøhler sammenliknet brannbomben mot Stovner politistasjon med «internasjonale gangstertrender».

Men dette har fått forsvareren til den ene av de arresterte til å reagere, klienten nekter straffskyld etter siktelsen.

– Slike karakteristikker ville jeg vært svært forsiktig med, om jeg hadde vært ham, sier advokat Fisnik Baki til Avisa Oslo, og legger til:

– Å konkludere slik Jan Bøhler gjør etter det som fram til nå ser ut til å være et enkeltstående tilfelle, ser jeg som svært uheldig.

En brannbombe ble nylig kastet mot Stovner politistasjon, men ingen ble skadet. Flere personer ble sett løpende fra åstedet. To personen ble arrestert og varetektsfengslet i fire uker.

Jan Bøhler reagerte på hendelsen og skrev at vi ser dessverre at den internasjonale gangster-trenden der politiet er en fiende og legitimt mål, også sprer seg i enkelte miljøer her i Norge. Han kom også med en oppfordring at vi må alle være med å avvise denne skadelige «Fuck The Police»-kulturen.

– Det stigmatiserer ikke bare de to ungdommene som nå er fengslet, men også en hel ungdomsgruppe i et av Oslos bomiljøer. For alt vi vet, kan dette være snakk om en form for guttestreker som gikk altfor langt, mener advokat Fisnik Baki.

Jan Bøhler mener kritikken fra Baki er skivebom:

– Jeg skriver generelt om det økende antall angrep, hindring og trusler mot politiet. Det var økt til 1171 slike saker i Oslo i 2019. Den holdningen til politiet som ligger bak dette bekymrer meg, og det er det jeg gir uttrykk for. Det er skuffende om ikke Baki er enig i dette, for da gjør han alle en bjørnetjeneste.

