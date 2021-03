annonse

NTB melder at Byrådet i Oslo forlenger smitteverntiltakene til og med 15. april, og i tillegg forsterkes flere tiltak.

– Det muterte viruset har endret spillereglene for denne pandemien. Å holde avstand er vårt viktigste våpen i kampen mot smittespredning. Derfor har vi i dag oppdatert vår forskrift med denne klare anbefalingen: Hold to meters avstand til andre. Det påvirker også de som driver butikker og annen næring, som må kunne sikre at besøkende kan holde to meters avstand mellom seg, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.