Konsernsjefen i det anerkjente meningsmålingsfirmaet med klar tale til president Joe Biden, og etterlyser en plan.

Jim Clifton, styreleder og administrerende direktør i Gallup, la ut advarselen på selskapets hjemmeside 24. mars, som et resultat av at Biden sliter med å håndtere migrasjonspresset på USAs sørlige grense, som har tiltatt etter han tiltrådte som USAs 46. president.

I innlegget kommer Clifton følgende er spørsmål, som han mener enhver leder bør kunne svare på, uavhengig av politisk standpunkt: «Hvor mange flere kommer til sørgrensen? Og hva er planen?»

Regnestykket

Gallup-sjefen legger deretter frem et enkelt regnestykke for å illustrere poenget sitt.

Han viser til at det er 33 land i Latin-Amerika og Karibia, og at det bor omtrent 450 millioner voksne mennesker i regionen.

Clifton forklarer deretter at Gallup har spurt et representativt utvalg av befolkningen om de ville ha flyttet permanent til et annet land hvis de hadde muligheten.

På dette spørsmålet svarte hele 27 prosent «ja», som betyr at rundt 120 millioner personer ønsker å emigrere fra regionen.

Av denne prosentandelen spurte Gallup igjen hvor de eventuelt ønsket å flytte, hvor 35 prosent – eller 42 millioner mennesker – opplyste at de ønsket å flytte til USA.

Plan?

Avslutningsvis argumenterer Clifton med at migranter og asylsøkere følger nøye med for å avgjøre nøyaktig når og hvordan det er best å forsøke å komme seg inn i USA.

I tillegg til å finne en løsning for de tusenvis av migrantene som for tiden befinner seg ved USAs sørlige grense, etterlyser Clifton et svar på det større, vanskeligere spørsmålet:

«Hva med alle de som ønsker å komme? Hva er budskapet til dem? Hva er 10-årsplanen?»

«330 millioner amerikanske borgere lurer på det. Det samme gjør 42 millioner latinamerikanere,» avslutter Gallup-sjefen.

