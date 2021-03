annonse

Ståle Solbakken bruker fingerspissfølelsen når han skal forberede spillerne til kamp mot Tyrkia og samtidig unngå å overbelaste hoder og bein.

– Vi har hatt et møte hvor spillerne fikk høre om Tyrkia som lag og noen av enkeltspillerne, med en kort presentasjon av vår inngang. Det må vi sette ut i praksis på dagens trening, til tross for noen småskader, sa han på fredagens digitale pressekonferanse.

– Vi kan ikke trene for lenge eller med for høy intensitet. Det er hele tiden en hårfin balansegang. Hvor mye informasjon skal vi gi, hvor mye praksis skal det være. Vi må ikke gjøre det for komplisert, for da blir det vanskelig.

VM-kvalifiseringen innledes med tre kamper på sju dager. Det betyr at det er bare to dager mellom hver kamp, og dagen etter kamp kan ikke brukes til taktisk øving.

– Det var bare en restitusjonsøkt torsdag for dem som startet mot Gibraltar, men normal fotballøkt for de andre. Taktisk trening var det ikke plass til, sa Solbakken.

Ødegaard på trening

Han hadde ingen oppdatering om Martin Ødegaards ankel da han møtte mediene.

– Ikke annet enn at nå må vi komme oss på treningsbanen og se hva han kan og ikke kan.

Laget droppet å reise til Málaga for å trene på stadion og valgte å legge også fredagens økt til Marbella Football Center. Treningen ble stengt for utenforstående etter oppvarmingen, men Ødegaard var med for fullt på den halvtimen som var åpen for mediene.

Det var også de 28 andre i troppen. Sander Berge, som er innkalt til samlingen selv om han ikke er aktuell for spill ennå, var også til stede.

Tilbake til hverdagen

Solbakken, som i mange år har vært klubbtrener, har savnet de daglige øktene med spillerne på feltet i sine første måneder som landslagssjef.

– Det har vært stor forandring fra min vanlige hverdag, men nå føler jeg meg nesten som klubbtrener disse ti dagene i stedet for å sitte i bobla på Hamar og ikke kunne se spillerne engang, sa han.

– Nå føler jeg meg litt nærmere hverdagen jeg er vant til.

