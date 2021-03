annonse

Derimot har ingen konkret diskusjon om hvordan landene eventuelt skal koordinere sine svar så langt blitt tatt.

Etter et nylig møte i Tokyo, har japanske og amerikanske forsvarssjefer blitt enige om å samarbeide tett, i tilfelle en militær konflikt mellom Kina og Taiwan, ifølge japanske regjeringskilder sitert i Kyodo News.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin tok opp saken da han holdt samtaler med sin japanske motpart Nobuo Kishi tirsdag. USAs utenriksminister Antony Blinken og Japans utenriksminister Toshimitsu Motegi deltok også på møtet.

I møtet viste Kishi til den nylige økningen av antall kinesiske krigsfly som krysser medianlinjen i Taiwansundet. Han viste til et behov for å studere måter som de japanske selvforsvarsstyrkene kan samarbeide med amerikanske styrker som forsvarer Taiwan i tilfelle et kinesisk angrep.

Det kom ikke noen konkret felles uttalelse om hvordan landene eventuelt skulle koordinere sine svar i en slik nødsituasjon, men det ble oppfordret til fred og stabilitet i Taiwansundet.

Tokyo har tidligere gjennomgått muligheten for å utstede utsendelsesordre til de japanske selvforsvarsstyrkene for å beskytte amerikanske krigsskip og militære fly i tilfelle en krise mellom Kina og Taiwan. Sundets geografiske nærhet til Japan gjør at en væpnet konflikt der kan påvirke japanske borgeres sikkerhet.

