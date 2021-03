annonse

Frankrike var ikke bevisst på forberedelsene som pågikk foran folkemordet i Rwanda og bærer derfor et ansvar.

Det er konklusjonen til en regjeringsoppnevnt kommisjon som overleverte sin rapport til president Emmanuel Macron etter to års arbeid, på fredag.

Frankrike skal etter sigende ha sviktet folkemordet der 800.000 tutsier og moderate hutuer ble drept under i 1994, heter det.

– Var Frankrike medskyldig? Hvis vi med det mener om Frankrike var villig til å delta i et folkemord, er det ingenting i arkivene som tyder på det, heter det.

– Likevel var Frankrike lenge involvert med et regime som oppmuntret til rasistiske massakrer, og var blind for forberedelsene til et folkemord som de mest radikale elementene i regimet sto for, heter det videre.

