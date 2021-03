annonse

Joe Biden gjorde narr av Trump da han gikk sakte ned en glatt rampe. Selv snublet han tre ganger på rad opp en flytrapp, og skyldte på vinden.

Da 78 år gamle Joe Biden skulle opp flytrappene på Air Force One, gikk det fullstendig galt.

Biden snublet først én gang, så igjen, før han gikk på trynet en tredje gang på vei opp trappene.

Ombord i flyet fortalte Bidens ansatte at det var vinden som gjorde at Biden snublet hele tre ganger.

– Det er veldig mye vind. Jeg falt nesten på vei opp trappene selv, sa assisterende pressesekretær Karine Jean-Pierre om bord på Air Force One.

Ifølge værmeldingen ble det rapportert flau bris i samme område.

Latterliggjorde Trump

Også mediene har vært snille med Biden etter hendelsen.

Fox News skriver at CNN kun brukte 15 sekunder på Bidens snubling. Til sammenligning brukte CNN over 22 minutter på en hendelse med tidligere president Donald Trump i fjor, da han gikk sakte ned en rampe.

Trump snublet ikke som Biden, men han ble latterliggjort i mediene både i Norge og USA. I et program på Fox News gikk kommentator Joe Concha til angrep på CNN for hvordan de har håndtert de to hendelsene.

CNN skal ha spekulert i Trumps fysiske helse etter Trump-hendelsen, mens MSNBC skal ha sagt at fallet til Biden var «et menneskelig øyeblikk som skjedde med et menneske», ifølge Fox News.

Da Trump gikk sakte ned en glatt rampe etter en tale i fjor, gjorde Biden narr av den tidligere presidenten.

– Se hvordan han går og hvordan jeg går. Se hvordan jeg springer opp ramper og han snubler ned ramper. Kom igjen mann, sa en smilende Biden da han fikk spørsmål om Trump-hendelsen.

En video av Bidens uttalelser med video når han selv ramler tre ganger går nå viralt på Twitter.

Joe Biden:

“Look at how [Trump] steps and look at how I step. Watch how I run up ramps and how he stumbles down ramps.” Awkward…🥴 pic.twitter.com/sACiQrur8b — Courtney Holland 🇺🇸 (@hollandcourtney) March 19, 2021

– Hånes

I Norge har TV 2 vinklet Bidens fall mot Donald Trump og hans familie.

– USAs president Joe Biden snublet tre ganger på vei opp trappene til Air Force One. Forklaringen til Det hvite hus hånes av Trump-familien, skriver TV 2.

Kanalen viser til en Twitter-melding fra Donald Trumps sønn Donald Trump Jr., med en meme, som gikk viralt. Den korte videosnutten viser Trump slå ned golfball i hodet på Joe Biden i det han faller.

– Det var ikke vinden folkens, skrev Donald Trump Jr.

It wasn’t the wind folks. pic.twitter.com/jYc01dBZCe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

