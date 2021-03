annonse

Risikerer 15 års fengsel.

Forrige måned ble det kjent at den russiske sikkerhetstjenesten FSB hadde pågrepet to homofile menn i Nizjnyj Novgorod øst for Russlands hovedstad.

Dette skjedde etter at mennene hadde rømt fra den russiske republikken Tsjetsjenia året i forveien, da med bistand fra et LHBT-nettverk i Moskva.

Mennene er nå tilbakeført til Tsjetsjenia, tiltalt for terrorisme med en strafferamme på 15 års fengsel. Myndighetene mener at mennene har bistått en ulovlig bevæpnet gruppe.

Mennene rømte fra Tsjetsjenia etter at de angivelig ble utsatt for tortur på grunn av sin seksuelle legning. Det nevnte LHBT-nettverket påstår at mennenes «forbrytelse» var å drive en Telegram-konto som kritiserte offentlige tjenestemenn.

Mennenes nåværende oppholdssted og helbred er uklar. Det dreier seg om halvbrødrene Salekh Magamadov (20) og Ismail Isajev (17).

Nå skal tsjetsjenske myndigheter ha pågrepet de homofile mennenes slektninger.

Det skal dreie seg om et tjuetalls slektninger som ble pågrepet og senere løslatt, skriver The Moscow Times. Det antas at slektningene ble avhørt i forbindelse med at tsjetsjensk politi angivelig jakter på mennenes foreldre.

Foreldrene skal ha flyktet fra Tsjetsjenia etter at myndighetene der angivelig presset guttenes far til å gi avkall på retten til bistandsadvokat.

Moren til guttene skal imidlertid ha spilt inn en mobilvideo hvor hun trygler Russlands ombudsmann for menneskerettigheter om å se nærmere på sønnenes sak. Hun hevder at myndighetene fabrikerer bevis mot de to.

– Jeg er Salekh Magamadov og Ismail Isajevs mor, sier Zara Magamadova.

– Jeg ber hvem som helst om hjelp, vær så snill å hjelpe meg å se sønnene mine i live og sunne og hele, sier den tydelig nedstemte moren.

Selv om Tsjetsjenia er del av Den russiske føderasjon og underlagt russisk lov, skalter og valter republikkens leder Ramzan Kadyrov forholdsvis fritt.

Hos Kreml anses Kadyrov, sønn av opprørslederen Akhmad Kadyrov (1951-2004), som avgjørende for å sikre sosial og politisk stabilitet i regionen.

Kadyrov har hevdet at det kun er heterofile menn i Tsjetsjenia.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen bad 8. februar Russland om at de tiltalte får adgang til legetilsyn, advokat og sine familiemedlemmer.

