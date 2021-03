annonse

NTB melder at Storbritannia kaller Kinas ambassadør inn på teppet etter at Beijing innførte sanksjoner mot britiske politikere og foreninger.

Politikerne og foreningene som nå har blitt sanskjonert av Kina, har alle anklaget Kina for grove menneskerettighetsbrudd mot den muslimske uigur-minoriteten i Xinjiang vest i Kina.

Kina mener på sin side at de farer med løgn og desinformasjon.

– Vi vil forklare i meget klare former vår holdning, både når det gjelder parlamentarikerne og de andre som har talt åpent, men vi vil også si at vi ikke kommer til å bli brakt til taushet når det gjelder disse menneskerettsbruddene, sa kunngjorde Storbritannias utenriksminister Dominic Raab fredag.

Striden handler om hvordan Kina behandler den muslimske uigur-minoriteten som har fått både kineserne og britene til å se rødt.

Mens Storbritannia og andre vestlige land mener at uigurene blir tvangsinternert i store leirer der de blir hjernevasket og fratatt sin kultur og identitet, kaller Kina det for opplæring som skal gi uigurene nye muligheter i det kinesiske samfunnet.

Johnson raser

Fredag varslet Kina sanksjoner mot ni britiske statsborgere og fire foreninger, noe som fikk statsminister Boris Johnson til å stille seg solidarisk med sine sanksjonerte landsmenn.

– Parlamentarikerne og andre britiske borgere som blir sanksjonert av Kina i dag, spiller en viktig rolle ved å kaste lys over de omfattende menneskerettsbruddene som blir begått mot uigur-muslimer, sa Johnson.

– Friheten til å ta til orde mot overgrep er grunnleggende, og jeg står fast ved deres side, føyde han til.

Blant britene på sanksjonslisten er høytstående politikere som Duncan Smith, tidligere leder av Det konservative partiet, og Tom Tugendhat, leder for utenrikskomiteen i Parlamentet. Begge har rettet kraftig kritikk mot Kinas behandling av uigurene.

Andre enheter

I tillegg har fire foreninger havnet på Kinas sanksjonsliste, som alle har forsøkt å samle støtte for at Kina bør anklages for folkemord mot den muslimske minoriteten. Alle på svartelisten får innreiseforbud til Kina, Hongkong og Macau, og det vil bli forbudt for kinesere å samarbeide med dem.

Kinas nye sanksjonsvedtak er den foreløpig siste salven som er avfyrt i en stadig mer intens diplomatisk kamp, der flere vestlige stater har protestert mot det de mener er kinesiske menneskerettighetsbrudd.

Tidligere denne uken innførte både EU og USA sanksjoner mot Kina. Som en reaksjon startet statskontrollerte medier i Kina en boikottkampanje mot H&M, Nike, Adidas og flere andre selskaper.

