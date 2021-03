annonse

Går spesielt etter Abid Raja.

TV-personligheten Tommy Sharif har i det siste uttrykt seg sterkt kritisk til regjeringen og kulturminister Abid Raja. Han er opprørt på vegne av Ulrik (4) fra Sunnmøre, som har fått avslag fra staten om å få dekket en behandling som vil hindre ham fra å bli blind. Avslaget betyr at Ulriks familie selv må skrape sammen åtte millioner kroner for å få råd til behandlingen.

Sharif er ikke nådig, og går hardt ut om saken i en rekke innlegg på Facebook, som har gått viralt og blitt likt og delt i tusentall.

Sharif har valgt å fokusere sin kritikk på kulturminister Abid Raja. Dette begrunner han med at han kjenner Raja bedre enn andre i regjeringen.

– Abid er den personen i regjeringen jeg vil si jeg kjenner best. Vi har en historikk helt tilbake til 2007, 2008 eller 2009 kanskje, anslår Sharif overfor Resett.

– Han tok kontakt med meg da han ville slutte som advokat, og starte sin politiske karriere, forteller han videre.

– Jeg har tatt feil av Abid

Sharif viser til at han i 2009 donerte penger til Høyre, Fremskrittspartiet og Abid Raja.

– For meg er det en selvfølge å støtte Abid Raja. Vi trenger en mann av hans kaliber på Stortinget. Han er som meg, en som ikke sminker hverken seg selv eller ting han prater om, sa Sharif om Raja den gangen.

I dag er han ikke lenger spesielt begeistret for Raja.

– Jeg vil jo si at jeg har tatt totalt feil av Abid. Da han trengte hjelp og ville opp og frem, valgte jeg å støtte Abid, fordi han var som meg, jordnær, en fargeklatt, og en som snakket rett fra levra, forteller Sharif.

– Raja ønsket PR. Han har alltid likt PR. Han ønsket å komme opp og frem mest mulig.

Prioriteringer

Det er saken om lille Ulrik (4) fra Sunnmøre som har engasjert Sharif og vært opphav for kritikken mot Raja og regjeringen. Den såkalte dekkbaronen er ikke imponert over hvordan norske styresmakter prioriterer å bruke fellesskapets midler.

– Abid Raja er kulturminister, og han la stor vekt på å få hentet hit IS-kvinnen. Jeg vet ikke hvor mye kulturell betydning hun har. Når han bestemmer seg for noe, så betyr det ikke noe hvilket departement han sitter på, mener Sharif.

– Da jeg så reportasjen om Ulrik, så gjorde det noe med meg. Han har hele livet foran seg. Jeg vet hvordan det er å ha penger og leve i sus og dus, men jeg vet også hvordan det er å være maktesløs. Ulrik må vi ikke glemme. Ulrik må få hjelp. Abid kan, hvis han vil, presse regjeringen til å hjelpe Ulrik.

– Hvis politikerne vil, så finner de penger

Sharif understreker at det ikke er noen i Ulriks familie som har bedt ham om å engasjere seg.

– Jeg har tre barn selv, og kan ikke forestille meg hvordan dette må være for foreldrene til Ulrik, sier han.

Sharif mener at argumentasjonen om å spare til neste generasjoner ikke stemmer overens med avslaget i saken til Ulrik.

– Hvis politikerne vil, så finner de penger. Vi skal spare til neste generasjon, sier de. Vel, Ulrik er fire år gammel. Hvem er det de venter på? spør han.

Naive nordmenn

Dekkbaronen tror at norske politikere bruker fellesskapets midler for egen vinning.

– Politikerne sender milliarder ut som de vet bare blir borte. Jeg er overbevist om at de bruker pengesekken til det norske folk for en ytterligere karriere internasjonalt, når den politiske karrieren i Norge er over. Etniske nordmenn tør ikke å kalle en spade for en spade og en pakkis for en pakkis. Nordmenn er for snille. Nordmenn er for naive, slår Sharif fast.

Han kommer dessuten med en oppfordring til Raja:

– Møt meg i en debatt. Så skal jeg love det norske folk en debatt av et slag som aldri før har blitt vist på TV.

Kritikken av Raja og regjeringen er oversendt kulturdepartementet per e-post.

