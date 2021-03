annonse

NTB melder at regjeringen fremmer fredag et forslag for Stortinget om forlengelse av den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger.

Den midlertidige loven har varighet fram til 1. juni 2021, men foreslås nå forlenget til 10. november 2021.

– Vi står fortsatt i en alvorlig smittesituasjon. Det er derfor helt nødvendig å forlenge hjemmelsgrunnlaget for innreiserestriksjoner. Vi håper alle at smittesituasjonen snart vil forbedre seg, og vi vurderer fortløpende lettelser i innreiserestriksjonene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Loven gir hjemmel for innreiserestriksjoner for å beskytte folkehelsen mot utbruddet av covid-19.

Lovforslaget inneholder videre forslag om å forlenge midlertidige saksbehandlingsregler i utlendingsloven for å avhjelpe konsekvensene av koronaviruset fram til 10. november 2021. Disse reglene gir blant annet hjemmel for å avholde fjernmøter i Utlendingsnemnda.

