annonse

annonse

Da har det gått ett år med inngripende tiltak. Nå fortsetter helsemyndighetene med opplevelsen, for å slå ned smitten, som det heter.

Det kommer varslinger om å varsle strengere tiltak. Utrolig. Skal vi alle danse rundt koronaviruset til evig tid? Skal vaksinene redde oss?

Dette har vært et rart år, og jeg er bekymret for den mentale folkehelsen, og media med sine politikerfigurers makt over mennesker og samfunn. Vi har vært belemret med inngripende tiltak og restriksjoner som har snudd opp ned på folks hverdag, og vi har fått vår frihet innskrenket.

annonse

Personlig har jeg gjort noen fiffige observasjoner: Folkemengder som står i klynger utenfor butikker, fordi butikken har restriksjoner på hvor mange som kan være inne av gangen. Securitasvakter som kommer inn i bussen og kommanderer og flytter folk rundt i bussen, slik at de sitter ved fremmede. Drikke kan ikke lenger bli servert over bardisken, servitøren må komme og levere til ditt bord. Man skal stå utenfor barnehagen og fryse med barnet sitt, fordi bare én voksen kan være i gangen samtidig. Barn i skolegården kan få anmerkning for å ikke «holde avstand». Jernbarrierer mellom avdelingene i barnehager. I svømmehallen, må alle sitte i et rom og vente sammen i timevis, fordi restriksjoner hindrer folk fra å bade samtidig.

Les også: Over halvparten av alle nordmenn mener mediene krisemaksimerer coronapandemien

Anbefaling eller påbud om munnbind, selv om fagdirektør i FHI fraråder det og gjør vondt verre, fordi folk ikke bruker det riktig. Men, det fungerer hvertfall som en velfungerende lydighetsindikator. Det liker mange.

annonse

Dette er noen få av mange inkonsekvente, småtotalitære, og veldig klønete tiltakene innført av myndighetene. Og det er ikke gitt at tiltakene blir fulgt i den grad helsemyndighetene vil ha det til heller.

Og ærlig talt, så virker mange av tiltakene til å virke mot sin hensikt, i praksis.

Det finnes ingen dokumentasjon på at nedstengning av skoler og barnehager skal virke i utgangspunktet. Det er ingen direkte sammenheng mellom smitte og stenging av skoler, barnehager, og kulturarrangementer og antall innleggelser eller smittede.

Positive korona-tester er ekstremt marginal, selv om antall testede er mangedoblet. Viruset følger sesongen, ikke grad av tiltak.

Positiv PCR-test er ikke en diagnose.

Les også: Virusutbruddet: Media har mistet 20 prosent av annonseinntektene

annonse

Sverige er det eneste landet som har håndtert korona-viruset riktig i tråd med fagkunnskap, men Sverige har blitt svært negativt omtalt for koronahåndteringen, Sverige er et eksperiment blir det sagt hånlig av pressen.

De offisielle svenske koronadødstallene er nå rundt 9000 ( i 2020). Sverige hadde stor underdødelighet i 2019, den laveste siden 1977. Hvis vi tar med 2019 med årets beregning, er dødeligheten helt på snittet.

I 1988 døde uvanlig mange av influensa type A. 10500 mennesker, og befolkningen var ca 2 mill mindre.

Det er selvsagt trist at gamle og syke dør, men jeg kan ikke se en katastrofe i utfoldelse. Faktisk er Sverige et av landene som klarte seg best i Europa gjennom 2020.

Les også: Regjeringens virustiltak: – Pressen løfter ikke en blyant for å stille kritiske spørsmål

Det er Norge som er eksperimentet

Det dør 21 mennesker av influensa-komplikasjoner i snitt daglig, i løpet av en influensasesong. 900 i året. Mennesker som dør med korona er litt under 1 person hver dag, gjennomsnittsalderen på de døde med korona er 85 år, gjennomsnittlig levealder for menn generelt er 81 år.

Vi må gange koronatallene fra 2020 med 5, for å få det til å likne influensasesongen 2016 – 2017.

Og det har vært merkelig stille fra de som siste året har heiet frem tiltak og nedstenging, når det gjelder harde influensasesonger. Eller andre sykdommer, det blir ganske rart.

96 prosent av de døde bodde på institusjon. Globalt har Covid-19 en dødsrate på 0,14, helt i tråd med sesonginfluensa og 24 ganger lavere enn først antatt av WHO. I perioden juni til desember i fjor, var dødeligheten 0,12 prosent i Norge, ifølge FHI rapport.

Det er trolig blitt brukt flere hundre milliarder på nedstenging og restriksjoner. Tenk hva disse resursene kunne betydd for opprustning av helsetjenesten i Norge. Det var 700 000 som registrere seg som arbeidssøkende hos NAV i 2020 og til nå.

Kanskje på tide med en kost/nytte vurdering? Er koronasmittede mer verd enn andre? Jeg håper folk forstår skjevheten her.

Dette er et mediesirkus, i en boble av politikerstrebere som vil være best i klassen, på bekostning av ungdommen rett og slett. Norsk presse driver ikke søkende journalistikk, og stiller ikke de riktige spørsmålene.

annonse

Vi hører om korona-smitte hver dag på radioen, vi hør det i salgsgimmicker i reklamer, og direkte falske nyheter, men vi hører ikke konkluderende fakta OM de smittete eller deres tilstand. Det må vi finne ut selv.

Jeg synes synd på de som nå lever med mediapåført angst. Og det begynner å bli ulidelig å leve i en hverdag, med inngripende og frihetsberøvende tiltak, og folk med moralpekefingre.

Har det sånn at det egentlig ikke handler om viruset, men den totalitære bakgrunnen? Kontrollen…

Les også: Spiseplikt for å drikke skaper et enormt matsvinn – Akkurat som i gamledager, sier Peter N. Myhre

Man kan jo spekulere

Snufsete nese og rare blikk. Familier lar sine gamle dø alene på institusjoner, på grunn av smittevern, det er etisk tidsriktig. Men det er slik totalitær overformynderi virker, det snur opp ned på folks moral. Spesielt de godtroende og lettlurte, dem er det nok av. De bestemmer også hva som er sosialt akseptert å mene, deres tankegods kan man finne tilbake i tid, Tyskland på 30-tallet, de som anga naboene sine fordi de gjemte jøder i skapet.

Mediehusene og myndighetene med «sjokkerende» overskrifter har nesten total kontroll på hva folk tenker, og hva de skal bli redde for. Og det er skremmende.

Motivet? Frykt selger, og folkevalgte profitterer og det åpner for gjenvalg. Nasjonalt har håndteringen av koronakrisen gitt en gedigen popularitetsgevinst. Det også viktig å opptre solidarisk, i forhold til andre store land med innflytelse. Politikk er en karriere.

Spørsmålet er hvor lenge myndighetene skal drive med klovneriet, pågår det lenge nok blir kanskje levestandarden betydelig dårligere permanent. Bilder av folketomme gater streifer over netthinnen. Nå er vi på vei til å ta flere liv med nedstengning, og det rammer som vanlig de fattigste, med dårligst kår. Skikkelig god vestlig dugnadsånd, ikke sant? Analysene og dataene på dette står i kø, for å komme ut i lyset.

Nå ser jeg også det er ønskelig å gi vaksinerte privilegier. De skal få vaksinesertifikat, for å kunne delta på forsamlinger, for å benytte seg av offentlig transport, og reise utenlands, dra på konserter. Med andre ord, folk tar til ordet for segregering av ikke-vaksinerte. Det minner om et tankesett fra begynnelsen av 1900-tallet vi kan se i Tyskland pre-krigstid, og behandling av svarte i USA i sin tid.

Total tankeløshet og blindhet. Dette kan bare forkastes.

La oss mimre litt fra svineinfluensaen i 2010: «548 nordmenn har fått alvorlige bivirkinger av Pandemrix-vaksinen, viser nye tall.

– Dette er den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid, sier smittevernekspert Preben Aavitsland.

Så langt har 1449 nordmenn rapportert om bivirkinger av Pandemrix-vaksinen. 38 prosent av tilfellene er alvorlige, viser nye tall fra Legemiddelverket.»

2,2 milliner ble vaksinert mot svineinfluensa

Nå har 230 000 blitt fullvaksinert mot korona. Vi har 111 mistenkte dødsfall og rundt 1800 meldte bivirkninger. Det meldes om helsepersonell som legges inn med blodpropp, og sykemeldinger på grunn av bivirkninger, og friske folk som beskriver det som et anfall. Dette er ikke bare gamle svake, det er friske unge voksne.

« – Denne uken passerte antallet fullvaksinerte nordmenn 230.000, men det langt fra nok. Norge kan ikke gjenåpnes før alle over 45 år er vaksinert, tror FHI.»

Det er deprimerende. Den ideen kan bare forkastes med det samme

Husk at instruksjonene om korona, og håndteringen, kommer fra samme klubb som bevilger 25 000 millioner kroner til å suge ut naturgassen CO2 av lufta, og putte det på flaske og grave det ned i havbunnen. Samme gassen alle levende organismer puster ut. Follow the money. Elektrifisering av sokkelen til 50 000 millioner fortsetter. Den statlige sløserifesten fortsetter som før.

Det er ingen krise

Det er opp til folket å tenke selv, og bestemme seg for hva man skal være redde for i 2021. Det er mellommenneskelig adferd, propaganda, gruppementalitet, og totalitære regimer som tar flest liv, ikke trivielle virusoppblomstringer. Og nei, korona er ikke spanskesyken eller svartedauen. Det er heller ingen overdødelighet her til lands. Vi har aldri hatt lavere dødstall enn i 2020.

Vi må leve med noen år med mulig overdødelighet, noe annet er egentlig galskap. Vi stjeler tid, helse, velvære og muligheter fra de unge, og gir det til gamle som har levd livet. Det er ikke moral. Det er noe annet som ligger bak.

Norge må åpnes opp for fullt straks.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474