Prester reagerer på at kirken blir glemt i alt snakk om påsken.

– Jeg tror regjeringen hadde stått seg godt på å si noe om kirken, sier Vidar Bjotveit, sokneprest i Gloppen til NRK.

Påsken er den viktigste høytiden i kirken, men det snakkes det lite om. Det virker mer som om hytta er høytiden for påsken. I alle fall om en følger med på regjeringens koronatiltak.

«Jeg har forståelse for budskapet. Men jeg undrer meg over hvor mye hytte og hvor lite kirke som var i fokus», skrev Bjotveit på facebooksiden si i etterkant av regjeringens pressekonferansen om påsken.

– Det hadde vært naturlig at en statsråd sa: Vi vet at mange hadde gledet seg til å feire påskens innhold i kirke og bedehus. Det hadde vårt med å bekrefte et tap, uttaler han til NRK.

I Danmark, Tyskland og Skottland har de prioritert åpne kirker i påsken, mens det meste av samfunnet elles er stengt ned.

– I Norge er det bare slalåmbakken og skjenkeforbudet som diskuteres, og hvor mange gjester du kan ha på hytta, sier Marius Timmann Mjaaland, professor i religionsfilosofi ved Universitetet i Oslo.

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, blir oppmuntret over at NRK ringer:

– Jeg er glad for at NRK ikke bare er opptatt av at det er blitt skjenkestopp.

Rektor ved Metodistkirkens teologiske seminar, Hilde Marie Øgreid Movafagh sier det er et tankekors at hytta har fått en så stor plass korona-debatten

– Det virker som om alle har hytte, og at hytte er det viktigeste i verden. Hvor er fokuset på store familier i små leiligheter som skal ha påskeferie hjemme?

