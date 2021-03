annonse

Digitalt gull?

Nest etter det store COVID-19-året ble 2020 også Bitcoins gjennombrudd.

I fjor steg prisen på kryptovalutaen nemlig fra 5.000 til 27.400 amerikanske dollar pr. mynt.

Etter nyttår har veksten bare fortsatt og fortsatt, og mars 2021 passerte Bitcoin hele 60.000 dollar for aller første gang.

Prisøkningen skyldes ikke minst økt interesse fra profesjonelle investorer og selskaper på børsen, som for alvor har fått øynene opp for virtuelle penger.

Store ord ble tatt i bruk av en lang rekke analytikere, så vel institusjonelle som mer frittstående, om hvor himmelhøyt Bitcoin kunne gå.

– Den nådde $100 og deretter $1.000 og så $10.000, noe som faktisk har vært dens konsoliderte pris de tre siste årene, den har rett og slett en historikk med å legge på seg nuller.

Dette sa råvarestrateg Mike McGlone i Bloomberg Intelligence om Bitcoin i oktober 2020.

McGlone viste til at valutaen angivelig har tre grunnleggende tegn på finansiell modenhet: større tilpassing, lavere volatilitet og et handelsmønster som ligner mer på gullets.

– Bitcoin modnes og blir en digital versjon av gull. Jeg synes det er ganske betydelig: et forhold mellom gjeld og BNP uten historisk sidestykke, kvantitative lettelser [pengetrykking], minusrente, det gjør ting som gull og Bitcoin mer ettertraktet, resonnerte McGlone.

Da Bitcoin i fjor nærmet seg samme markedskapitalisering som gull, henholdsvis 800 milliarder mot gullets 1 billion dollar, tok sammenligningen med gull virkelig av.

Sist ut til å viderebringe påstanden er vår hjemlige Dagens Næringsliv.

Foranledningen er at vel 300.000 nordmenn, det vil si sju prosent av folket, eier kryptovalutaer som Bitcoin, Ethereum og Dogecoin.

Det tror analysesjef Bendik Schei i Arcane Crypto er starten på Bitcoin som «digitalt gull».

– Bitcoin kan ta over som digitalt gull, proklamerer Schei overfor Dagens Næringsliv, og mener at kryptovaluta kan bli en ny sikring mot inflasjon, slik som gull historisk har vært.

Det har Christopher Louney, strateg i RBC Capital Markets, nå sett seg lei på.

– Gull og Bitcoin sidestilles ofte som gull og digitalt gull. For all del, begge to «utvinnes», men i den offentlige samtalen settes det gjerne to streker under når de to sammenlignes som anleggsmidler, og vi tror dette er overdrevet, uttaler Louney til Kitco News.

Louney ramser opp at gull har en stabil pris, mens Bitcoin-kursen har ekstrem volatilitet; at gull regnes som en trygg havn, mens Bitcoin bærer preg av til dels hasardiøs gambling; og ikke minst at gullmarkedet er blant verdens aller mest regulerte.

– Gull er en akseptert del av det globale finanssystemet, og således kan det innløses globalt. Det er et akseptert reserveaktivum for sentralbanker, og handles i mange former gjennom markedsplasser, grossister, børser og i OTC-transaksjoner (over disk, red.anm.) osv. over hele verden, som det er fastsatte regles og normer for, skrives det.

– Fortellingen om at gull erstattes av digitalt gull er overdrevet, slår Louney fast.

Meglergjengen i RBC Capital Markets avviser imidlertid ikke Bitcoin som sådan. Istedenfor at man må velge gull eller Bitcoin, tror de at anleggsmidlene kan utfylle hverandre.

– De oppfører seg forskjellig (…) Vi tror faktisk at dette muligens gjør dem til en slags komplementære anleggsmidler som fortsatt konkurrerer i kantene, avslutter RBC.

