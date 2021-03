annonse

Henter inn en milliard dollar.

Mens Twitter sensurerer og kaster ut brukere over en lav sko, seiler Telegram opp som et alternativ for dem som mener at Twitter bevisst går inn for å kneble konservative stemmer i det offentlige ordskiftet.

Også appen Parler har utfordret Twitters hegemoni på mikroblogging, og nylig varslet USAs eks-president Donald Trump at han om to-tre måneder vil lansere en konkurrerende plattform.

Som kjent ble Trump kastet ut av Twitter, Facebook, YouTube samt andre sosiale medier på tampen av sin periode som president.

Markedet har tydeligvis stor tro på Telegram, for nå har det sosiale mediet hentet inn en milliard amerikanske dollar gjennom utstedelse av obligasjoner, det vil si gjeldsbrev som gir ihendehaveren en viss årlig rente.

Telegram uttaler at utstedelsen vil «gjøre Telegram i stand til å fortsette å vokse globalt, samtidig som det holder fast ved sine verdier og forblir uavhengig».

Nå viser det seg at Russlands direkteinvesteringsfond (RDIF) har kjøpt obligasjoner for to millioner dollar. RDIF deltok imidlertid ikke i selve utstedelsen, men måtte skaffe seg Telegram-obligasjonene fra sine kolleger i Abu Dhabis statsfond Mubadala.

RDIF er en slags hybrid av oljefondet og Innovasjon Norge, og har som formål å investere i ledende selskaper med gode vekstutsikter innenlands. Finansiering fra RDIF var avgjørende for landets raske utvikling av COVID-19-vaksinen Sputnik V.

– Russlands direkteinvesteringsfond står ikke på listen over investorer som vi har solgt obligasjoner til. Vi ville ikke være åpne for noen transaksjon med dette fondet, heter det fra en talsmann for Telegram, gjengitt av The Moscow Times.

Fra 2018 til 2020 var Telegram bannlyst i Russland – et forbud som myndighetene imidlertid slet med å håndheve. Medgrunnlegger Pavel Durovs bekjentskap med myndighetene går imidlertid lengre tilbake i tid.

I 2014 skal Durov ha blitt presset ut som daglig leder fra VKontakte, en Facebook-imitasjon som han var med på å grunnlegge. Til slutt ble selskapet overtatt av Mail.ru Group.

Mail.ru Group eies dag 26 prosent av sørafrikanske Prosus gjennom dennes nederlandske datter Prosos, 10 prosent av kinesiske Alibaba og ytterligere 7 prosent av kinesiske Tencent, bedre kjent som eier av WeChat og norske Funcom.

Foruten VKontakte, Telegram og Mail.ru eier Mail.ru Group blant annet rubrikkannonse-nettstedet Youla og matleverings-appen Delivery Club.

I 2014 dro Pavel og Nikolaj Durov i frivillig eksil, og er i dag statsborgere i Saint Kitts og Nevis. På denne tiden har brødrene bygget opp Telegram.

Til tross for uvennskap er russiske myndigheter positivt innstilt til Telegram, og betrakter appens rolle som motvekt til amerikanske Big Tech som viktigere enn den selverklærte liberalisten Pavel Durovs heller slappe moderering.

Nylig gikk russiske RT, som driver nettavis og TV på engelsk og andre språk, over til Telegram, og sa seg ferdige med den påståtte sensurplattformen Twitter.

Twitter ligger for øvrig tynt an etter å lenge ha satt seg opp imot russiske myndigheter.

Nylig fikk Twitter påpakning fra det russiske medietilsynet Roskomnadzor for å ha unnlatt å slette 3.000 av 28.000 innlegg: angivelig seksuelle overgrep mot barn og oppfordringer til selvmord hos ungdom.

Twitter ble gitt en frist på tretti dager til å rette opp, da tjenesten ellers vil blokkeres i Russland. Twitter vil i teorien da miste adgang til 147 millioner russere.

Etter advarselen har Twitter begynt å fjerne flere av innleggene som de opprinnelig unnlot å slette. Dette er imidlertid ikke godt nok, mener Roskomnadzor, og dermed ligger det an til at Twitter blir utilgjengelig i Russland.

Som en forsmak frem til en eventuell blokkering har Roskomnadzor lagt inn forsinkelse på nedlasting av Twitter. På hundre prosent av alle mobiltelefoner og femti prosent av alle PC-er er det nå innlagt forsinkelse.

Selv om Twitter beskyldes for utstrakt sensur, har også Telegram måttet gi innrømmelser for å bli godtatt i en rekke land.

Les også: Clubhouse appen som har blitt så populært at den er forbudt i Kina

I Russland ble Telegram igjen tatt inn i varmen etter at Durov forsikret at de vil motarbeide «ekstremisme og terrorisme».

Det samme gjelder muslimske Indonesia, hvor Telegram unngikk blokkering etter å ha gått med på fjerne tilhengere av IS.

