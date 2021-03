annonse

NTB melder at Røde Kors anbefaler en rolig start på påsken. Det er meldt kraftig vind i flere fjellområder fredag og lørdag, og dessuten nedbør i helgen.

– For mange er det nok fornuftig å ta en rolig start på påskeferien slik at man ikke får problemer med å komme seg til fjells eller får problemer på fjellet med utfordrende vær og føre, sier Kenneth Gulbrandsøy, nestleder i Landsråd for Røde Kors Hjelpekorps

Med moderat snøskredfare over store deler av landet anbefaler Røde Kors å planlegge alle turer godt, og de bratteste rutene bør unngås, selv om hjelpekorpsene står klare til å bistå.

– En huskeregel er at fjellsider med helling på over 30 grader er ekstra utsatt. Og husk at snømasser etter skred kan nå langt ut i flatere terreng, sier Gulbrandsøy.

Derimot blir det en strålende start på palmehelga i Nord-Norge og på Svalbard, tvitrer Meteorologene :

– Utover i påskeuka jevner det seg ut, og det blir vekslende vær både her og der. Meteorologens pakketips: Solkrem, vindsekk og sjokolade.

