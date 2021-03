annonse

– Ikke forsvarlig.



I 2019 kunne NRK avsløre at Oslo kommune i flere år hadde brutt arbeidsmiljøloven på omfattende og vedvarende vis.

Arbeidstilsynet åpnet da sak, og kom frem til 221 tilfeller hvor i alt 68 ansatte hadde arbeidet ulovlig overtid.

Dette var vel å merke ingen full gjennomgang, men en stikkprøve-kontroll av timelister. For lovbruddene fikk kommunen overtredelsesgebyr på 500.000 kroner.

Større ble tallet imidlertid da Oslo kommune selv satte i verk intern granskning: over 250.000 tilfeller av arbeidstidsoverskridelser i perioden 2017 til 2019.

Herav var 32.000 tilfeller i strid med loven, lød konklusjonen.

Som ansvarlig byråd ble Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne gjenstand for mistillitsforslag fra den politiske opposisjonen, men i november 2020 kom hun seg helskinnet unna da bystyret stemte ned forslaget.

Nå opplyser Oslo politidistrikt at det heller ikke blir noen straffesak mot Oslo kommune. Etterforskningen avsluttes uten tiltale.

– Arbeidstilsynets reaksjon og det faktum at de har valgt ikke å anmelde, gjør det etter politiets oppfatning forsvarlig å ikke starte etterforskning, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt til NRK.

Selv om antallet lovbrudd er stort, vil politiet ikke vektlegge dette.

– Det fremstår som gjennomgående i rapportene at selv om bruddene er mange, så kunne de fleste vært unngått med enkle grep og dermed vært lovlige, utdyper Knudsen.

Oslo politidistrikt får imidlertid ingen støtte fra to arbeidsrettsadvokater som NRK har innhentet uttalelser fra.

– Politiets beslutning hviler tungt på en forutsetning om at Arbeidstilsynet har undersøkt saken og gitt en rimelig reaksjon. I og med at Arbeidstilsynet kun har sett på en brøkdel av bruddene, fremstår det som litt tynt, sier advokat Mari Verling.

– Statsadvokaten kan med fordel vurdere å beordre etterforsking av denne saken, mener Verling.



– Oslo kommune mener selv å ha avdekket 32.000 grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det er et antall som ligger skyhøyt over det Arbeidstilsynet har lagt til grunn for sitt gebyr. I lys av dette fremstår politiets begrunnelse for henleggelse som underlig, følger advokat Preben Mo opp.

I 2020 fikk Jonny Enger norgeshistoriens strengeste straff for brudd på lovbestemmelsene om arbeidstid. Den daværende lederen av renovasjonsselskapet Veireno ble dømt til 120 dagers fengsel for rundt tusen brudd på arbeidsmiljølovens i forbindelse med avfallstømming for Oslo kommune.

Oslo kommune og Lan Marie Berg, som har 32.000 brudd på overtidsbestemmelsene, bør derimot ikke straffes, mener politiet.

Les også: I 2017 var Lan Marie Berg fly forbanna på Veireno

– Det virker jo helt utrolig at politiet ikke gjør noe med en sak hvor kommunen har så mange brudd. Mens de hadde en umiddelbar reaksjon mot oss, sier Enger selv om «frifinnelsen» av Oslo kommune og Lan Marie Berg.

