Hevder Tyrkia kjemper mot vestlig kolonialisme.

Det tyrkiske folk står bak to store islamske imperier. Seldsjukker var et tyrkisk muslimsk dynasti som hersket i mange land i Midtøsten fra 1000-tallet til cirka 1300. Det osmanske riket, eller Det ottomanske riket, er navnet på den staten som oppstod rundt 1300 i nordvestre Anatolia, da Osman 1 (død 1326) arvet et len etter sin far Ertogrul gazi.

Dette var det siste kalifatet og islamske imperiet, og eksisterte frem 1923, da de siste restene av dette overgikk til Republikken Tyrkia.

Nå sammenlikner Recep Tayyip Erdogans Irak-utsending Veysel Eroglu Tyrkia med det fordums islamske imperiet.

– Når vi har dratt til Afrika, Sentral-Asia eller Kaukasus, har det alltid vært for å strekke en hånd til de fattige og trengende der, mens vestlige land dro dit for å erobre regionen og utnytte folket. Vi dro dit for å samarbeide og tjene de lokale, sier Eroglu til Al-Jazeera ifølge Memri.

– I tidligere tider utvandret seljukene og osmanerne til andre områder for å beskytte de lokale, for å beskytte deres land. Det Tyrkia gjør for eksempel i Libya, er for å beskytte libyerne. Det er andre imperialistiske land som har dratt dit for å splitte opp regionen. Men vi vil ikke la disse kolonialistiske landene splitte Libya.

Han svarer slik på spørsmål om hvorfor arabiske statsledere er kritiske til tyrkisk intervensjon.

– Det er fordi vi står opp mot vestlig, imperialistisk kolonialisme.

Det osmanske riket hadde imidlertid også kolonier, og tok millioner av mennesker som slaver. Også europeere ble tatt som slaver i regi av Det osmanske riket.

