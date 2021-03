annonse

Erling Braut Haaland er inne i sin lengste måltørke som landslagsspiller og vil gjerne avslutte den mot Tyrkia. Han er klar til å tråkke på gassen.

Gibraltar laget mur i egen målgård og avga ikke noe bakrom som Haaland kunne spurte inn i. Han kom til sjanser likevel, men traff ikke og har spilt 151 landslagsminutter siden forrige scoring. Likevel har han seks mål på like mange landskamper det siste året.

– Erling kunne hatt hattrick mot Gibraltar og skal få full oppbakking. Det handler om å utnytte spisskompetanse. Vi skal spille ham så god som mulig, sa Ståle Solbakken fredag.

Haaland kan få bedre nytte av turboen mot Tyrkia enn han hadde mot Gibraltar. Han viste den fram i en spurtduell med Kristian Thorstvedt på treningsfeltet fredag.

Thorstvedt var foran da de startet og gliste da det et øyeblikk virket som han hadde taket på Haaland, men så rørte Dortmund-spissen gasspedalen og føk forbi. Thorstvedt var parkert.

Målrush

Haaland var målløs i sine 145 første minutter for A-landslaget. Så fulgte ett mål mot Østerrike og to mot Nord-Irland i løpet av de neste 82 minuttene. Etter nye 135 minutters tørke løsnet det igjen med hattrick mot Romania i løpet av 61 minutter. Siden har han spilt 151 minutter uten å score. Er det tid for et nytt målrush med flagget på brystet?

Det ville passet bra i Tyrkia-kampen som ifølge Solbakken blir en manndomsprøve.

Landslagssjefen har forventninger til målscoreren Haaland, men har de siste dagene snakket mer om andre kvaliteter hos 20-åringen som fikk kapteinsbindet da Martin Ødegaard måtte ut ved pause onsdag.

Klarer det

– I noen kamper må han kanskje gjøre noen ting for oss som han ikke er vant til å gjøre i klubben, for vi er et annet lag som trenger en annen type Erling i noen situasjoner. Han er et klokt fotballhode og forstår det, sier Solbakken.

– Jeg tror han liker å være en del av gruppa. Han slapper av, smiler og ler. Han er en av gutta og viser store menneskelige kvaliteter også.

Utenfor hotellet i Marbella har det vært stasjonert paparazzi som jakter bilder av Haaland, og daglig melder diverse medier om nye rykter rundt hvilke av verdens største klubber som ligger best an i jakten på jærbuens underskrift. Solbakken tror unggutten takler det også.

– Han har et godt team og en fin familie rundt seg, og han er en av gutta. Jeg kjente ham ikke spesielt godt før denne samlingen, men han er en easygoing kar som kommer til å klare dette.

