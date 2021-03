annonse

– Jeg vil jo ikke være frekk, men skjønner du at noen folk ikke synes dette henger helt på greip?

I et mye sett intervju setter TV 2s Vår Staude helse- og omsorgsminister Bent Høie på plass. Mens resten av norsk presse opptrer servilt og unngår kritiske spørsmål, stiller hun spørsmål om hvordan det har seg at andre må holde seg hjemme, mens Høie selv planlegger hytteferie i Rogaland.

– Dette handler om arbeidspendling, svarer Høie, som sammenlikner seg med helsearbeidere.

Det er sjelden kost. Helseministeren har fått slippe unna med alt fra å bestemme når nordmenn skal henge opp julepynten, til å innføre nasjonale tiltak i områder hvor det knapt er noen coronasmitte, uten noe særlig annet enn bifall fra norsk presse.

Ikke risikerer

Det mest interessante er hvorfor det nettopp er Staude som stiller dette spørsmålet. Uten å trekke noen konklusjoner, er det nok slik at en programleder med hennes merittliste, ikke risikerer å tape noe. Hun kan stille de spørsmålene hun vil, uten at kollegene skuler på henne eller at hun mister tillit i redaksjonen.

Uansett skal Staude ha takk for at hun gjør den jobben andre journalister kvier seg for.

