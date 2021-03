annonse

Foreslår 18 uker.

På Miljøpartiet De Grønnes landsmøte denne helga vedtas den ene resolusjonen etter den andre. Slikt blir det nyhetsoverskrifter av.

Etter å ha stemt ja til legalisering av cannabis, vedtok landsmøtet 27. mars å gå inn for fri abort frem til 18. uke.

Med andre ord skal fødeforelderen ensidig kunne begjære fosteret fjernet hele 4,5 måneder ut i svangerskapets ni måneder.

Dette skal skje ved at dagens abortnemnd erstattes med et rådgivende og støttende organ for kvinner som velger abort mellom uke 12 og 18, gjengir NTB.

– For oss er det viktig å videreføre de gode sidene ved abortnemnda. Objektiv informasjon, råd og veiledning, og ikke minst støtte i valget ved en senabort, bør fortsatt være et tilbud selv om den selvbestemte abortgrensen skal utvides til uke 18, sier nyvalgt nestleder Kriss Rokkan Iversen i MDG.

Grønn Ungdom jubler over vedtaket.

– Vi vil at kvinner som ønsker abort skal motta fordomsfri og trygg veiledning fra helsepersonell, ikke tvinges gjennom en krenkende nemndprosess, sier Josefine Gjerde, partiets andrekandidat i Hordaland.

– Etter valget kan det bli flertall på Stortinget for å fjerne abortnemndene og utvide abortgrensa. Derfor er jeg så glad for at MDG som feministisk parti har vedtatt å stå på riktig side av historien i denne saken.

