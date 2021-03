annonse

annonse

Landslagskaptein Martin Ødegaard rakk å bli klar og er del av startoppstillingen når Norge lørdag møter Tyrkia i VM-kvalifiseringen.

Ståle Solbakkens ferske landslagskaptein måtte i pausen ut med skade i første kamp med båndet rundt armen. Han trøkket over på tampen av første omgang mot Gibraltar.

Gibraltar-kampen endte som ventet med seier til tross for Ødegaards skade, men mot Tyrkia venter langt sterkere motstand. Det er på papiret hjemmekamp for Norge, men den spilles i spanske Málaga på grunn av norske koronarestriksjoner.

annonse

Solbakken gjør flere endringer på laget. Julian Ryerson kommer inn på høyrebacken, mens debutant Stian Gregersen slutter seg til Kristoffer Ajer som midtstopperpar, mens Patrick Berg får sin første landskamp fra start.

– Jeg tror at det er et godt lag. Det er noen forandringer. Julian har sett sterk ut i Bundesliga og kommer inn fra start, så spiller Stian og Kristoffer midtstoppere. Begge to har bra fart og størrelse, forklarer Solbakken i et NFF-intervju.

– Så får Patrick Berg sin første kamp fra start. Han har vært veldig god her nede og hatt en god sesong, legger han til.

annonse

Norge stiller med dette laget: Rune Almenning Jarstein – Julian Ryerson, Stian Gregersen, Kristoffer Ajer, Birger Meling – Patrick Berg, Fredrik Midtsjø, Mohamed Elyounoussi – Martin Ødegaard – Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474