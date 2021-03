annonse

Frykter for rettsstaten.

Lørdag ble det kjent gjennom NRK at Oslo politidistrikt dropper etterforskning av de 32.000 lovbruddene som Oslo kommune og Lan Marie Berg menes å ha begått.

Dette skjer til tross for at Veireno-sjef Jonny Enger i fjor ble dømt til 120 dagers fengsel for rundt 1.000 lovbrudd, som i likhet med byråd Bergs sak gjaldt brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid.

Veireno hadde kontrakt om avfallstømming for Oslo kommune, og miljøbyråd Berg var blant Engers fremste kritikere da Veirenos lovbrudd ble kjent i 2017.

– Jeg blir bekymra for alle de som har jobba altfor lange dager og over så lang tid at det er fare for liv og helse, sa Berg den gang.

– Jeg blir fly forbanna, la hun til.

Senere kom det som kjent frem at Oslo kommune selv, ved ansvarlig byråd Lan Marie Berg, blant sine ansatte hadde rundt 260.000 overskridelser av overtidsbestemmelsene, hvorav 32.000 ble regnet som lovbrudd.

Da var det «ikke forsvarlig» å etterforske, sa politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt til NRK.

De 32.000 lovbruddene er dermed henlagt. Det får to arbeidsrettsadvokater og ikke minst Jonny Enger selv til å reagere.

– Politiets beslutning hviler tungt på en forutsetning om at Arbeidstilsynet har undersøkt saken og gitt en rimelig reaksjon. I og med at Arbeidstilsynet kun har sett på en brøkdel av bruddene, fremstår det som litt tynt, sa advokat Mari Verling til NRK.

– Oslo kommune mener selv å ha avdekket 32.000 grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det er et antall som ligger skyhøyt over det Arbeidstilsynet har lagt til grunn for sitt gebyr (500.000 kroner, red.anm.). I lys av dette fremstår politiets begrunnelse for henleggelse som underlig, fulgte advokat Preben Mo opp.

– Det virker jo helt utrolig at politiet ikke gjør noe med en sak hvor kommunen har så mange brudd. Mens de hadde en umiddelbar reaksjon mot oss, sier Jonny Enger selv, som føler at politiet forskjellsbehandler en daglig leder i et aksjeselskap og en byråd fra MDG.

– Det er et brudd på prinsippet om likhet for loven (…) Ut fra hva Høyesterett kom til i Engers sak, ville de ansvarlige lederne i kommunen antagelig fått en høy, ubetinget fengselsstraff, hvis denne saken hadde blitt fremmet for retten, sier Engers advokat John Christian Elden.

I kommentarfeltet hos Resett er reaksjonene skarpe.

– Og andre får fucking fengsel, for brøkdelen av det samme. piss meg i øret, skriver en leser om forskjellsbehandlingen av Berg og Enger.

– Da vil med andre ord dette være presedens for alvorlig arbeidsmiljø kriminalitet. Nå er det fritt fram for å tyne sine ansatte ifht overtid. Skikkelig bra jobba både av arbeidstilsyn og politiet, heter det sarkastisk fra Sven Åke.

– Enda en bekreftelse på at skal man bevare sin psyke,må man flytte ut av dette gjennomkorrupte landet som er på full fart mot undergangen, skriver «tropicnight».

– Et pil råttent system!, istemmer Kjell.

– Adelen slipper unna med alt. Vi ser det hele tiden. Støre med svart arbeidskraft i fra Polen etc. En lov for dem og en for oss, beklager «MerseyRiver» seg.

– En sak er sikkert, her finnes ikke likhet for loven og Norge er like korrupt som enhver bananrepublikk, det er herved fastslått, skriver «GP».

– Politikere er tydeligvis hevet over norsk lov. Vi er nok ikke så mye bedre enn landene vi pleier å kritisere, mener Tore.

– 120 dagers fengsel for rundt tusen brudd på arbeidsmiljøloven. Da blir det 3840 dager eller ti og ett halvt års fengsel på storforbryteren Lan, har en annen som heter Tore regnet ut.

– Dette strider helt i mot vanlige folks rettsoppfatning. Det er så urettferdig som det kan få blitt!!, mener «rettnok», mens Mary tilbyr en lengre analyse:



«Dette er midt i standardbeskrivelsen av korrupsjon. Det er særlig offentlig korrupsjon Norge sliter med (korrupsjonen i Norge er større i offentlig enn i privat sektor, ihht Eva Joly), som ofte handler om vennetjenester, eller at man “ser en annen vei” når kolleger bryter loven.

Sammenligningen med saken mot Enger er svært illustrerende. Han sto utenfor det gode selskap av diverse offentlige etater som beskytter hverandre. Derfor ble han dømt for kun et par-tre prosent av de lovbruddene Pol Pot – også kjent som Lan Marie Berg – har sluppet straff for.» En leser spekulerer i at AP-vennlige krefter i politiet beskytter byråden. Isolert sett ville Lan Marie Berg neppe ha sluppet unna tiltale kun i kraft av å tilhøre Miljøpartiet De Grønne, tror Jan. Til det er MDG for ubetydelig. Henleggelsen skyldes heller at en straffesak mot Berg ville ha rammet hele byrådet og blitt en belastning for Arbeiderpartiet – og det i et stortingsvalgår. – Svaret er enkelt…. “AP eier Norge, gjennom ansettelser”. Hvis Lan ble dømt, ville det gå ut over Plumbo-Raymond, det kan ikke tillates…, lyder Jans konspirasjonsteori.

Også på Resetts Facebook-side er det høy temperatur.

– Hadde en av oss vanlige borgere gjordt 32000 lovbrudd, ville vi ha blitt bura inn… Er bare politikere og hvitsnippforbryter som slipper unna… Hvor er “likhet for loven” ???, undrer Tove seg.

– En stor SKAM, raser Tor-Erik.

– At det går an !, stemmer Vera i.

Flere frykter at demokratiet vil forvitre og rettsstaten miste folks tillit.

– Hva gjør dette med folks rettsfølelse, tro, spør Anita.



– Vi lever ikke i et demokrati , men i et diktatur ! Å overse hennes lovbrudd blir dyrt for demokratiet ! Se signalan folkens !, skriver Ole.

