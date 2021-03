annonse

Tøyencola økte salget etter at flere politikere oppfordret til å boikott på sosiale medier.

I forrige uke ble det mye rabalder da en Twitter-bruker fant noen stikkord på etiketten til brusprodusenten O. Mathisen. På etiketten stod det følgende:

«WWW.DINERETTIGHETERHER.COVID.1984.5G.ID2020.EVENT201». Lenken er ikke en reell web-adresse.

Twitter-brukeren Dyveke Irene tok bilde av etikken og gikk amok. Hun skrev et rasende innlegg på den sosiale plattformen som siden har blitt gjenfortalt i nesten alle store medier i Norge, deriblant NRK.

– O. Mathisen AS som produserer Tøyen Cola har begynt å printe konspirasjonsteorier om covid-19 og 5G på flaskene sine. Å spre konspi og feilinformasjon i en global pandemi og krise er dritfarlig, og noe jeg ikke vil støtte økonomisk, og det syns jeg ikke andre skal heller, skrev hun.

På profilnavnet til Twitter-brukeren står det «DONÉR TIL BLM» (Black Lives Matter), en venstreradikal marxistisk organisasjon som de siste årene har havnet i medias søkelys i forbindelse med både drap og opptøyer i USA.

O. Mathisen AS som produserer Tøyen Cola har begynt å printe konspirasjonsteorier om covid-19 og 5G på flaskene sine.

Å spre konspi og feilinformasjon i en global pandemi og krise er dritfarlig, og noe jeg ikke vil støtte økonomisk, og det syns jeg ikke andre skal heller. pic.twitter.com/2SiEBwx36P — DONÉR TIL BLM – link i bio (@DyvekeIrene) March 16, 2021

Salgs-boom

MDG-politiker Eivind Trædal og den tidligere Frp-politikeren Trond Birkedal delte meldingen og oppfordret til boikott.

– Da tror jeg jeg har drukket min siste Tøyen Cola. Produsenten av Tøyen Cola, O. Mathisen AS, trykker referanser til konspirasjonsteorier om koronaepidemien og 5G på etikettene. Dette er jo direkte farlig, skrev Trædal på Facebook.

Men Trædals ønske om boikott har bare gitt brusprodusenten enda mer reklame og omtale. I et nytt intervju med NRK sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, at salget har skutt i været den siste uken.

– I den grad det går an å si at salget «har tatt» av med så lite volum, så ser vi at salget økte betydelig sist uke da saken ble kjent, sier han.

Kristiansen sier at de vil fortsette å selge brusen fordi de har nullvisjon når det gjelder matsvinn. Han legger også til at mange småskalaprodusenter sliter økonomisk under pandemien, og at retur av varene vil påføre produsenten økonomisk tap.

1984

NRK har også vært i kontakt med daglig leder og eier av O. Mathisen AS, Jarle Hollerud, som mener diskusjonene rundt brusetikettene har kommet ut av kontroll. Han sier at han vil endre etikkene. Likevel er han bekymret over at folks rettigheter er satt på spill.

– Dette kan også tolkes som at våre rettigheter står på spill. Det er personlige rettigheter som står i fokus her, når mennesker fullt ut aksepterer å låse seg inne i et år på bakgrunn av denne pandemien, sier Hollerud til NRK.

– Jeg har lest «1984» og er veldig skremt over at vi er ferd med å nærme oss de samme tilstandene, når det gjelder digital gjenkjennelse og rettigheter, avslutter han.

