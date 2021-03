annonse

Mener at valget av Trump representerer et ideologisk skifte i det republikanske partiet.

Breitbart melder at eks-guvernør i Vermont og tidligere presidentkandidat for demokratene, Howard Dean, tirsdag sammenlignet det republikanske partiet (GOP) med destruktive fascister. Han hevdet også at tidligere president Donald Trump anvender de samme teknikkene som diktatorer som Adolf Hitler brukte for å lykkes med å overbevise borgere om å stole på ham og være i stand til å «overta» makten.

Dean kom med uttalelsene under et nylig intervju på den venstreorienterte podcasten MeidasTouch, hvor vertene – Meiselas-brødrene – tidligere har referert til GOP som et «terroristparti», eller «GQP», med henvisning til QAnon-konspirasjonsteorien.

On the new MeidasTouch Podcast, @GovHowardDean says that Trump uses the techniques of fascists like Hitler to convince people who have given up on themselves and society to put their faith in him.

