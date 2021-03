annonse

Det utspiller seg et helt nytt scenario i Midtøsten som synes å gå det norske utenriksdepartementet og norske medier hus forbi.

Det norske etablissementet virker så fastlåst i Oslo-paradigmet at de ikke greier å ta inn over seg at «land for fred»-tesen som ligger til grunn for Oslo har spilt fallitt. Ikke bare er Oslo-avtalen fundert på krav til Israel som er helt urimelige og i strid med folkeretten, men historien har vist at Oslo-avtalen gav ikke fred men mer terror. Det må et nytt narrativ på plass, en ny innfallsvinkel som kan gi alle menneskene i Midtøsten et håp for fremtiden. Det vannskillet kom ble etablert gjennom President Trump og teamet hans da de fikk på plass Abraham-avtalen, eller skal vi si Abraham-avtalene ettersom det ene landet etter det andre følger i sporet til Forente Arabiske Emirater (UAE) og Israel. Nøkkelen nå er Jordan, og da trenger vi ikke en norsk utenriksminister og en norsk holdning som er fremdeles mer anti-Trump enn pro-løsning i Midtøsten. Vi trenger ikke mer penger til PLO og Hamas fra norsk side, og vi trenger ikke mer penger til UNRWA som er avkledd som den konfliktforlengende institusjon den har vist seg å være.

Egentlig var det President Obamas katastrofale utenrikspolitikk som la grunnlaget for President Trumps suksess. Obamas flørting med islam og deretter forsøk på å rette USAs orienteringen mot Iran skremte vettet av Israels og USAs tradisjonelle arabiske samarbeidspartnere. Dette tvang i grunnen land som Emiratene, Egypt og Saudi Arabia til å søke normalisering med Israel.

Det Hashemittiske kongedømmet i Jordan er en i likhet med de andre landene i regionen et direkte resultat av 1.Verdenskrig. Det gamle Ottomanske riktet falt, og nye stater ble dannet. Hashemittene er en gammel arabisk kongeslekt, og således distinkt i en egen kategori i forhold til vanlige palestina-arabere. Hashemittene fikk Jordan da klanen Saud fikk Saudi Arabia av britene. Jordan er fattig og uten ressurser. Det er egentlig Israel som har vært med å holde regimet i Jordan oppe. Jordan er lokalisert mellom Israel og Irak og grenser til Syria. Jordan har gjennom sin pragmatiske moderasjon fungert som en bufferstat og dermed vært de facto i stand til å dempe aggresjonen mot Israel fra Syria og Irak.

Israel har derfor hatt relativt nære relasjoner og pleiet disse med Jordan. I dag har Syria og Irak forfalt til dysfunksjonelle stater, og krig mellom Israel og disse to landene er svært lite sannsynlig. Derfor har Jordans betydning i regionen blitt forringet. Jordan var ofte også en brobygger mellom Israel og andre mer aggressive arabiske land, det har de ikke vært på et tiår. Jordans nærhet til Obama som la seg på en pro-Iran linje skremte de andre arabiske landene inn i en forpliktende og ønsket allianse med Israel, og Jordans konstruktive og strategiske rolle forduftet.

Nylig var det to hendelser som viste at Jordan har svekket sin stilling. Kronprins Abdullah skulle 10.mars besøke Tempelhøyden i Jerusalem. Da han kom til grensepasseringen ved Allenby-broen viste det seg at hans sikkerhetseskorte var langt større og tyngre rustet enn det som var avtalt. Israel ba han redusere sikkerhetsstyrken til forhåndsavtalt nivå, men kronprinsen avslo og returnerte til Amman. Kong Abdullah II reagerte med raseri. Dagen etter skulle Netanyahu etter planen fly til Abu Dhabi via Amman med flyet til Kronprins Mohamed bin Zayed i UAE. Jordan holdt igjen godkjennelsen av flightplanen for flyet og Netanyahu måtte kansellere reisen.

Myndighetene i UAE kunngjorde likevel nyheten om at de vil investerer 10 milliarder USD i Israel. Til sammenligning er hele Jordans budsjett på 11 milliarder USD (2017). Med andre ord, Jordan har gjort seg selv irrelevant for de andre arabiske landene. Relasjonen med Israel er nå en ny bærebjelke i deres utenrikspolitikk. Det er lenge siden araberlandenes møte i Khartoum med dere tre ganger nei til Israel, nå er det ja med hele seg.

I Abraham-avtalen(e) ligger det nå åpning for Israelsk suverenitet over og normalisering av Judea og Samaria. Kong Abdullah har truet med at en slik utvikling vil true fredsavtalen mellom Jordan og Israel. Problemet er at både Marokko og Saudi Arabia bryr seg lite om dette. Marokko leder den arabiske ligas Jerusalem-ansvar, og Saudi Arabia kan like gjerne kreve retten til å styre Tempelplassen som Jordan. En fortsatt Jordansk negativitet til Abraham-avtalen kan gi dem en forkjærlighet i Europa, i den amerikanske venstresiden og i venstrevridde medier, men gjøre det vanskelig for dem i eget nabolag.

Det er en annen mulighet som vil endelig sette strek for den famøse Oslo-avtalen og rive grunnen under narrativet til det norske utenriksdepartementet og hele det norske politiske og medie-establishmentet. Det er at Jordan følger Egypt og President al-Sissis eksempel og blir en konstruktiv part i Abraham-avtalen. En slik vurdering vil kunne åpne vegen for økonomiske investeringer på begge sider av Jordan-elven og skape hundretusenvis av jobber i et fattig Hashemittisk Kongedømme, til økonomisk fremgang for jordanere, israelere og palestina-arabere i begge land.

Abdullah kan i likhet med Eriksen Søreide fortsette med blind støtte til et PLO som ikke har bidratt til noen løsning men bare mer terror og lidelse for alle parter, eller han kan ta opp arven etter sin tippoldefar og far og erklære at Jordan er Palestina og at Palestina er Jordan. Sistnevnte vil redde Jordansk økonomi og fremtid, vil gi palestina-araberne det avklarte folkerettslige hjemmet de trenger med en lys økonomisk fremtid og vil gi Jordan en strategisk og nasjonal ny vitalitet. I tillegg vil det fjerne ambisjonen om en tredje stat på ruinene av Israel, og Egypt vil kunne få i oppdrag å stabilisere Gaza. Slik er Abraham-avtalen det viktigste fredsinitiativet i Midtøsten i moderne tid, og en kvalifisert grunn til å gi President Trump fredsprisen.

