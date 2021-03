annonse

Sunn fornuft tilsier at de offisielle internasjonale covid-19 smittetallene umulig kan være riktige.

Det har lenge blitt ropt høylytt fra flere hold om en katastrofal håndtering av coronavirus-pandemien i Vesten – spesielt i USA og Europa – sammenlignet med resten av verden. Tallene fra den allment aksepterte kompileringskilden for verdens coronavirus-smittetall, worldometer.info, som det er vanlig å bruke som kildereferanse i profesjonelle sammenheng, er utvetydige. USA og Europa (samt Latin-Amerika) er klart på smittetoppen, mens utviklingsland i Afrika og Asia virker å være blant de beste elevene i smittvernsklassen. Disse smittetallene strider derimot med enkel logikk, og burde tas med en klype salt, om ikke ignoreres helt.

Rike vestlige industriland har mye større kapasitet til å opprettholde kostbare smittevernstiltak som omfattende samfunnsnedstenginger over tid, sammenlignet med fattige utviklingsland i Afrika og Asia hvor velferdsstaten ikke eksisterer i det hele tatt. Videre domineres arbeidsmarkedet i land i sistnevnte kategori av den uformelle sektoren, som per definisjon tilsier at folk må gå ut av døra og være i kontakt med andre mennesker for å tjene til livets opphold. Trangboddhet er også et større problem – hvor kjernefamilien er større og boligene ofte mindre. Alle disse forholdene burde tilsi at smittepresset burde være lavere i Europa og USA, enn i utviklingsland i Afrika og Asia.

Grovt regnestykke

Hvis man godtar at det er noe som skurrer med dataene til Worldometer, kan den siste avsløringen om importsmitte fra Folkehelseinstituttet muligens fungere som en pekepinn (proxy-variabel) på de reelle globale smittetallene. Ifølge dataen til FHI, er det en høyere andel av coronasmittede blant individer som ankommer Norge fra Afrika (tre prosent) og Asia (fire prosent), enn fra Europa (én prosent). Disse tallene betyr faktisk at det er fire ganger så stor sjanse for at folk fra Asia er coronasmittet enn personer fra Europa, mens det tilsvarende tallet for tilreisende fra Afrika er tre ganger så stort.

Det mest opplagte eksempelet for å illustrere poenget er likevel Pakistan, men det burde gjelde for alle relevante land. Ifølge tallene til FHI er det 12 ganger så stor sjanse for at tilreisende fra dette spesifikke sørasiatiske landet er coronavirus-smittet (12 prosent), sammenlignet med tilreisende fra Europa generelt. Selv om utvalget på 198 personer ikke er statistisk signifikant og i teorien kan være en tilfeldighet, burde FHIs avsløring i prinsippet innebære at det er prosentvis mer smitte i Pakistan totalt (eller i hvert fall ikke veldig mye mindre) enn de aller fleste andre enkeltland i Europa, men det motsatte er faktisk tilfellet ifølge dataene til Worldometer.

Per 25. mars 2021, er det ingen europeiske land som har mindre smitte per innbygger enn Pakistan, hvor det kun offisielt er registret 2.881 coronasmittede per 1 million innbyggere (0,2 prosent). Til sammenligning er de tilsvarende smittetallene i Frankrike, Tyskland og Norge henholdsvis 67.668 (6,7 prosent), 33.533 (3,3 prosent) og 16.679 (1,6 prosent). Det høyeste smittetallet på det europeiske kontinentet finnes i miniputtstaten Andorra med 151.083 per 1 million innbyggere (15,1 prosent), mens det laveste (utenom Grønland) finnes i Finland med 13.476 (1,3 prosent).

Grenseløs naivitet

Det kan være flere grunner til at utviklingsland underrapporterer smittetallene, inkludert «naturlige» og «politiske» årsaker. Blant førstnevnte kan man sette fingeren på mindre utviklede helsevesener og større befolkningskonsentrasjon i rurale underutviklede strøk, som i teorien burde gjøre det vanskeligere å oppdage og rapportere tilfeller til den relevante myndigheten. Blant sistnevnte kan man peke på insentiver for å underrapportere coronasmitte for politisk gevinst for individer i maktposisjoner, muliggjort av mindre gjennomsiktige og mer korrupte samfunnsstrukturer enn i vestlige land.

Uavhengig av om denne analysen er riktig eller gal, burde flere forskere, akademikere, pressefolk og politikere være langt mer kritiske til de offisielle dataene som blir publisert. Å stole blindt på at regjeringsapparatene i verdens utviklingsland legger frem korrekte smittetall er grenseløst naivt.

Det er lov å tenke selv: Tilsier ikke gammel god «sunn fornuft» at et lett befolket industriland som Finland burde ha et mindre smittetrykk enn et tett befolket utviklingsland som Pakistan?

