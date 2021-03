annonse

annonse

Brasil står for en fjerdedel av alle koronadøde i verden hittil. Nå frykter helseekspertene at landet er på randen av en enda dypere katastrofe, melder NTB.

Dødsraten denne uken var på 2 400 døde per dag per 100 000 innbyggere, og ligger an til å øke til over 3 000. Eksperter tror landet kan oppleve dager med 4 000 dødsfall.

Stadig flere eksperter og politikere mener at omfattende nedstengninger ikke lenger kan unngås. Helsesystemet har allerede begynt å svikte. 17. mars gikk bildet av sykepleieren Polyena Silveira i delstaten Piauí viralt, da hun gråt ved siden av en pasient som døde på gulvet fordi det ikke var sengeplass til ham.

annonse

Stenger ned

Brasils institutt for forskning og teknologi mener at en 14 dager lang nedstengning må til for å redusere smitten med 40 prosent. I byen Araraquara i delstaten São Paulo har smitte- og dødstallene sunket etter at de gjennomførte en slik nedstengning forrige måned.

Minas Gerais, Brasils nest folkerikeste delstat, har stengt alle ikke-essensielle butikker, og Espírito Santo stenger ned søndag. Landets to største byer, São Paulo og Rio de Janeiro, har innført strenge begrensninger på mange aktiviteter.

Delte meninger

Landets president, Jair Bolsonaro, mener at selv delvise nedstengninger er «et angrep på retten til å tjene en ærlig lønn». Men 500 av Brasils mest innflytelsesrike økonomer og toppledere har skrevet et åpent brev der de krever massiv krisenedstengning og hevder at motsetningen mellom økonomisk aktivitet og sosial distansering er et falskt dilemma.

Monica de Bolle, en brasiliansk forsker ved Peterson-instituttet i Washington, mener problemene Brasil nå opplever kunne vært unngått hvis de hadde stengt ned tidligere, og tviler på at en full nedstengning er mulig nå:

annonse

– Alt i alt er det en enorm katastrofe. Det kunne vært unngått, men ble det ikke. Er svært vanskelig å fikse nå. Den eneste utveien er en total nedstengning som hele befolkningen virkelig etterlever, noe som er vanskelig å forestille seg, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474