Det er ikke bare statsminister Erna Solberg som sliter med forståelsen av sin egen regjerings koronatiltak og pålegg.

Torsdag 25. mars deltok Høyre-politiker Afshan Rafiq på NRKs Debatten, som handlet om korona-smitteutviklingen. I programmet ba Rafiq folk innstendig om ikke å reise utenlands. Men samtidig som hun uttalte dette, var hennes ektemann Aamir Sheikh på en bryllupsfest i Pakistan.

Høyre-topp Afshan Rafiq sa at «jeg har veldig lyst til å innstendig oppfordre alle de som dette gjelder, ikke bare norskpakistanere, men alle det gjelder om å prøve å følge smittevernreglene. Og det andre er, hvis dere har tenkt til å reise i påsken, så er det en sterk oppfordring om å ikke gjøre det. Vi har et felles ansvar om å få ned smitten, og da må alle gjøre det.»

Dette viser dessverre nok en gang at det er stor avstand mellom liv og lære i regjerings- og globalistpartiet Høyre, som sjelden setter det norske folk og Norge først i politikken. Tidligere i mars ba den samme Rafiq om at eldre innvandrere skulle prioriteres i vaksinekøen.

Slik argumenterte Høyre-toppen den gangen: «I flergenerasjonsfamilier har ikke de eldre mulighet til å skjerme seg fra smitten fra familiemedlemmer som går på jobb og skole. De blir alvorlig syke, som igjen betyr en stor belastning for storsamfunnet og ikke minst dem selv – fordi de kan måtte bøte med livet».

Tall fra myndighetene viste nylig at hele 12 prosent av de som eksempelvis returnerer fra reise i Pakistan har fått påvist koronasmitte.

Jeg og Demokratene har lenge tatt til orde for at pakistanere, somaliere og folk fra høyrisikoland med norsk statsborgerskap må i en «lang og trygg karantene» før de får virke i det norske samfunnet igjen – etter at de i disse koronatider har vært på tur til sitt opprinnelige hjemland. Personlig ønsker jeg meg et nasjonalt reiseforbud mot slike hjemturer.

Eller hva mener du, statsminister Erna Solberg?

