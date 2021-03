annonse

Antallet flyktninger og migranter som nådde Europa i 2020, var det laveste på ti år, ifølge FN. Ni av ti kom over havet, men minst 2.300 forsvant på veien.

Antallet dødsfall og forsvinninger på sjøveiene til Europa er fortsatt alarmerende høyt, og bare en liten del av ofrene blir funnet og identifisert. Det skriver FNs migrasjonskontor IOM i en ny rapport offentliggjort fredag.

Blant de 93.000 migrantene som ankom Europa på irregulært vis i 2020, hadde hele 92 prosent tatt en av sjøveiene – mange over det vestlige, sentrale eller østlige Middelhavet.

Men stadig flere legger også ut på reise over Atlanterhavet, fra Vest-Afrika til de spanske Kanariøyene.

750 prosent

I fjor økte antall ankomster til øyene med hele 750 prosent. Antallet migranter og flyktninger som kom dit, begynte å øke alt før pandemien.

Det skyldes strengere grensekontroll i Middelhavet og båter som stanses av myndighetene i nordafrikanske land. Men covid-19 ser ut til å ha «forsterket de eksisterende faktorene som motiverer migrasjon på denne ruten», heter det i rapporten.

Mange migranter jobbet tidligere i sektorer som fiskeri og jordbruk, som har lidd stort under de økonomiske konsekvensene av pandemien.

«Usynlige forlis»

Mange har mistet livet på veien over havet. IOM har bekreftet at nesten 2.300 mennesker omkom eller forsvant i fjor. Det er 200 flere enn i 2019 og så vidt lavere enn året før. Statistikken er ufullstendig, erkjenner IOM. Såkalte usynlige forlis, der hele båter forsvinner og ingen overlever, er spesielt urovekkende.

Blant dem som ble telt, var 984 mennesker som i fjor mistet livet i det sentrale Middelhavet nord for Libya. I Atlanterhavet på vei til Kanariøyene ble 849 dødsfall registrert. Det er over fire ganger flere enn i noe annet år, ifølge rapporten Maritime Migration to Europe: Focus on the Overseas Route to the Canary Islands.

Senest fredag mistet minst tre mennesker livet da en overfylt båt kantret sør for Tenerife. Spanske redningsmannskaper hentet 41 personer opp av vannet med hjelp fra fiskebåter i området, opplyser en talsperson for redningstjenesten.

Mørketall

Så langt i år er det dokumentert at 300 migranter har dødd på en av sjøveiene til Europa, ifølge IOM.

Ni usynlige forlis som ble rapportert i Atlanterhavet og Middelhavet i fjor, med flere hundre potensielle ofre, er ikke med i IOMs oversikt for 2020, ifølge tall som nyhetsbyrået AP har sett.

– Slike tilfeller er ekstremt vanskelig å fange opp, og ikke minst å verifisere. Det er nok et tegn på at det reelle antall dødsfall på de maritime rutene til Europa er langt høyere enn det de tilgjengelige tallene tyder på, heter det i IOM-rapporten.

Tom for mat

Et av de ferskeste eksemplene på døde som ikke blir telt, fikk AP gjennom intervjuer med to overlevende som kom til Kanariøyene i november i fjor.

De fortalte at over 20 personer om bord på båten deres ikke overlevde den to uker lange reisen fra Senegal. Til sammen var 180 personer om bord, men de gikk tom for mat, vann og drivstoff på dag åtte.

– Det var fryktelig, sier Babacar Mboup, en tidligere fisker blant dem.

– Jeg så folk som døde ved siden av meg.

Likene ble kastet over bord da de døde, en etter en, forteller han.

Telte ett dødsfall

Til slutt ble båten oppdaget av et spansk redningshelikopter, der den drev rundt 50 kilometer fra øya El Hierro. Da redningsmannskapene kom fram til de 158 overlevende, var det bare én død person igjen i båtene.

De overlevende fryktet straff og fortalte ikke myndighetene om de 20 som var kastet på havet. Dermed ble bare ett dødsfall registrert fra denne båten, skriver AP.

Mboup forteller at de fleste ofrene var folk han ikke kjente, bortsett fra én, som han varslet familien til. Han het Lamine og var 28 år gammel.

