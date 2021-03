annonse

Det er stor forvirring rundt covid og regler for besøk i påskeferien. Vi kommer derfor med en oppklaring her:

Dere kan være maks ti personer sammen på hytta, fordelt på to kohorter, med mindre den ene kohorten er mer enn fem, men kun hvis de er i samme husholdningssaft.

Skal dere feire påske til sjøs, regnes det ikke i kohorter, men i kahytter. Da er det maks 5 styrbord, 5 babord og 10 på koldtbord. Alle disse må da unngå å spille Kahoot sammen. Av disse ti kan maks fem ha hatt andre nærkontakter enn de fem andre i den andre kohorten. Disse defineres som nærkontakter utenfor samme familie, men kun i løpet av samme uke, for hver enkelt.

Skolebarn, barnehagebarn, bokklubbens barn, barn av regnbuen og de 8 ungene uten mormor regnes som samme kohort, gitt at disse er nærkontakter.

Dersom en av disse er singel, ikke barna, men de andre, altså tilhørende en singelkohort, kan vedkommende maks ha to nærkontakter, men disse regnes ikke blant de fem som kan være i den besøkende kohort, med en meters avstand internt i den andre internkohorten i skibakken.

Innbyrdes i kohorter kan hver ha fem nærkontakter, så lenge det er de samme, og innbyrdes i en tilstøtende kohort, som da er definert som nærkontakter. Frastøtende kohorter regnes ikke som smittsomme kvikklunsjer.

Ved politikontroll regner man med at noen stikker av. Disse benevnes da som såkalte stikkontakter, som da vil ha mer enn en meters avstand, innbyrdes og på skitur. Noen kommuner tillater kohort-interne nærkontakter, men ikke stikkontakter, innbyrdes, dog ikke alle. Men alle hunder er velkommen. Bare ikke eierne, så sant de ikke har katt i tillegg.

Dersom du har fastmonterte seter på hytta, kan du utvide til 20 personer, og helt til 50 dersom du har en arrangør godkjent av kommunen, velforeningen, futen, en kvakksalver eller en kateket med kartotek og særskilt løyve. I så fall må hver kohort ikke bestå av mer enn fem personer, tre dersom de er single, med mindre en av kohortene er en familie på mer enn fem, som dermed regnes som nærkontakter til hverandre, innbyrdes.

Dersom du ikke har fastmonterte seter innbyrdes, kan du ha opptil fem fastmonterte nærkontakter i samme kohort, med godkjent arrangør i samme husholdningssaft. Kirkebenker regnes ikke som husholdningssaft.

Stikkontaktene kommer da utenom, mot normalt, siden disse defineres som innbyrdes fjernkontakter i tilstøtende kohort, som for eksempel tilslørte bondepiker med to meters avstand, pluss moms, og resten i smågodt, som kun regnes som kos-tilskudd med noget attåt. Husk at avslørte bondepiker må betale både bot og bedring og havner på karantenehotell. Unntak for kvinner kan tilstås, avhengig av hva kara’n tener.

Bønder og deres familier regnes ikke i kohorter, men i kuhorter, dog ikke i Horten. Der heter det koHorten.

Det skal i påsken ikke spilles Bach, dette på grunn av utstrakt bruk av antibach. Husk å vaske Händelne! Det kan heller ikke synges i påskekor – på grunn av mutert påskekorona. Det er i tillegg lagt ned forbud mot å skåle i annet enn plexiglass, da dette regnes som virusmisbruk. I motsatt fall får du ei hjelp fra det Høie, risikerer å få Nakstad på nakken, og stas-ministeren må gi deg en ekstra dose mERNA-vaksine.

Folkefrelse Inst i Tuttet har denne påsken lagt ned forbud mot å spise sju slag påskemarsipan, kun fem slag er tillatt. Brudd på dette straffes med sju slag av mang slag og ekstra kvikklunsj. Påskebelagt av kombortifra-kommisjonens utsatte innsatte påskekriminelle påskekrimkrams.

Til sist: Er dere i påskeferien så uheldige å bli for mange i den samme husholdningssaften, må dere dessverre vente til påske-saften.

Husk nå endelig at staten gir gratis munnbind i påskeegget til alle, unntatt til politikerne. For de klarer ikke lenger å holde maska, og får derfor munnkurv!

Skulle du havne i virus eller annen slags rus, tenk da på at galgenhumor må alle henrette seg etter!!!!

God påske!

Denne teksten ble hentet fra Resetts kommentarfelt under denne saken. Vi takker den anonyme forfatteren «Bruk R. Navnet».

