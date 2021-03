annonse

Det nærmer seg valg og vi kan lese at Stein Erik Hagen og Christen Sveaas har donert nesten 5 millioner kroner til Høyre og Venstre for å redde det brennende og synkende skipet Regjeringen Solberg befinner seg i.

Nå kan man sikkert donere 100 millioner til Venstre om ønskelig, men penger kan ikke redde verken Venstre eller Høyre. Penger er ikke Venstres problem. Problemet er at det knapt finnes mennesker i Norge som identifiserer seg med Norges eldste parti eller dets politikk, derfor ønsker de ikke å gi partiet sin stemme. Det var sikkert mange gode grunner til å stemme Venstre før, men i dag har ikke partiet noen unik politikk. Alle sakene Venstre brenner for finner du mer eller mindre i større og mer styringsdyktige partier.

Det problematiske er ikke at Venstre ligger godt under to prosent på meningsmålingene, og vil forbli et miniparti i all overskuelig fremtid. Mer problematisk er derimot hvordan partiene finansierer driften sin, og hvordan store interessegrupper som LO og andre organisasjoner og selskaper kan kjøpe seg politisk innflytelse. Det er åpenbart at LO ønsker å få noe igjen for millionene de sprøyter inn i Arbeiderpartiet, på lik linje med at hva Hagen og Sveaas når de deler ut penger til Høyre og Venstre. Nå kan det vise seg at tross millionene som blir brukt på Høyre, så har partiet faktisk ikke latt seg kjøpe: Formueskatten er ikke fjernet og vil heller ikke bli fjernet. Høyres rike onkler har fått lite valuta for sponsingen. Det samme kan ikke sies om LO og Arbeiderpartiet, der har milliongavene gitt resultater.

Det er uansett dypt problematisk når man kan kjøpe seg politisk makt og innflytelse, og det er enda mer problematisk når dette skjer via organisasjoner som ikke har stemmerett ved valg. Denne perverteringen av politikken med all sin elendighet ser vi i USA, der særinteresseorganiasjoner og enkeltmennesker pøser inn penger i politikken for å påvirke beslutninger som ikke gavner den jevne velger. Denne utviklingen må vi unngå i Norge, og dette kan enkelt gjøres ved å lage en ny lov om partifinansiering.

Lovverket bør oppdateres slik at kun personer med stemmerett kan donere penger til politiske partier. På den måten sikrer man at det faktisk er velgerne som styrer donasjonene, og ikke aksjeselskap, fagforeninger eller organisasjoner. Videre kan man sette ett maksimalbeløp som hver enkelt kan gi til ett enkelt parti, slik at man unngår at ett parti kan få uforholdsmessig store donasjoner fra enkeltpersoner. Hvor grensen bør gå er ikke lett å si, men 100.000 kroner per parti er ett mulig utgangspunkt for diskusjon. På den måten unngår man at organisasjoner og firmaer kjøper seg makt.

Noen vil si at det er uproblematisk at LO gir penger til AP, det utgjør tross alt kun ti kroner per medlem. Videre vil man hevde at LO er en demokratisk organisasjon. Men dette er feil logikk: Om hvert enkelt LO-medlem har lyst til å gi ti kroner AP, så er det bare å vippse pengene til partiet; man trenger ikke LO til å gjøre dette for seg. Om man er så lat og uengasjert at man ikke klarer å sende en tier til partiet man støtter, får det være det samme. Det finnes LO-medlemmer som stemmer på FrP, H, KrF, SP eller andre partier, dette gjør LOs partistøtte enda mer problematisk. Det samme gjelder for andre organisasjoner og aksjeselskap.

Ved å legge om loven slik at kun personer med stemmerett kan donere penger, beskytter man politikken mot særinteresser og pressgrupper. Det være seg milliardærer med ambisjoner om ny politikk eller organisasjoner som kjøper seg plass ved maktens bord.

