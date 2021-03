annonse

En lærer i tjueårene ved Batley Grammar School i Nord-England i viste karikaturer av profeten Muhammed til elevene sine som del av undervisning om blasfemi. Etter at muslimske aktivister publiserte adressen hans på internett, har han gått i skjul.

En storm av protester førte først til at han ble suspendert av rektor ved skolen som ba om unnskyldning for karikaturene og kalte dem «totalt upassende». Ved skolen skal det være 41 prosent muslimske elever og det serveres halal-mat i kantinen, skriver Breitbart. Et femtitalls demonstranter samlet seg utenfor Batley på torsdag.

En nabo sier til The Daily Mail at hun så en svart bil stoppe utenfor lærerens bolig på lørdag og han forsvant inn sammen med sin samboer. De har ikke kommet tilbake og det antas at det var politiet som brakte læreren og hans familie i sikkerhet. Naboen er selv bekymret etter at adressen er publisert offentlig.

Men mens det er protester og sinne i deler av det muslimske miljøet i Storbritannia, har hendelsen også avstedkommet mange støtterklæringer til læreren. En gruppe av elevene hans har startet en opprop til støtte for ham og den skal være signert av tusenvis av mennesker, skriver The Daily Mail.

Også den kjente komikeren Ricky Gervais har kastet seg på til lærerens støtte.

– Blasfemi? Fuking blasphemy? The 2021 for f… Hva blir det neste? At folk straffes for å fornærme enhjørninger? skriver han på Twitter

Blasphemy? Fucking Blasphemy? It's 2021 for fuck's sake. What next? People being punished for insulting unicorns? — Ricky Gervais (@rickygervais) March 26, 2021

Ricky Gervais (59) er kjent som en kritiker av religion og en motstander av cancel cultur og woke-kulturen.

I oktober 2020 ble en fransk lærer, Samuel Paty, halshugget av en 18 år gammel tsjetsjener etter at han hadde vist karikaturer av profeten Muhammed i en time. Også da var det oppstyr på sosiale medier som eskalerte situasjonen

