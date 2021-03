annonse

Glem seieren mot Gibraltar. Egentlig fikk Ståle Solbakken samme start i jobben som landslagssjef som sine to forgjengere: Et mageplask i VM-kvalifisering.

Akkurat som Per-Mathias Høgmo i 2013 og Lars Lagerbäck i 2017 gikk han rett på kvalifiseringsalvor med kort forberedelsestid. Kampen i Gibraltar var nesten vunnet på forhånd, men første ordentlige motstander påførte Solbakkens lag et smertefullt 0-3-tap.

De tre siste landslagssjefenes første ildprøve:

* Høgmo: Slovenia 0-3.

* Lagerbäck: Nord-Irland 0-2.

* Solbakken: Tyrkia 0-3.

Høgmos debut innebar et endelig farvel til VM i 2014, som Norge med seier ville hatt en fair sjanse til å kvalifisere seg til. Lagerbäcks debut betydde at alle ambisjoner om VM-deltakelse i 2018 kunne skrinlegges, men for Solbakken lever muligheten for VM-deltakelse i 2022 fortsatt, avhengig av at Norge klarer å slå tilbake. Fortsatt gjenstår åtte kamper.

Tirsdagens bortekamp mot Montenegro kan bli et være eller ikke være for Norges muligheter.

Innstilling

Solbakken fortvilte over hvor lett Tyrkia kom til sine scoringer og etterlyste spissere albuer og mer kynisme i det norske laget.

– Vi må få bedre kollektivt forsvarsspill, og det handler ikke bare om bakre firer, men om hele laget. Punkt én er «never-say-die»-innstilling i egen boks. Vi må ofre oss og blokkere skudd, alt det elementære som ligger der, men som må fram, sa han.

– Vi må ha større trygghet i det defensive konseptet. Vi kan ikke slippe inn sånne mål som vi gjorde mot Tyrkia. Da vinner man ikke internasjonale fotballkamper.

Som Høgmo og Lagerbäck smertelig erfarte, er det mye forlangt av spillerne at de i løpet av noen dager med møter og trening skal ta til seg en ny spillidé og sette den ut i livet.

Utfordring

– Vi har hatt bare 20 minutter med taktisk trening foran hver kamp, og det er ikke mye. Det er en landslagstreners største problem at du har ikke spillerne i hverdagen. Det har vært en ekstrem utfordring under koronaen, eller kall det et problem. Jeg lærer hele tiden, og vi jobber med å utvikle tøffheten og mentaliteten slik at vi klarer å stå opp.

Han trakk fram spillerne fra hjemlige klubber, Stian Gregersen og Patrick Berg, i lørdagens lag.

– Gregersen viste i sin første landskamp at han har kjempepotensial, tross en posisjonsfeil ved 0-1. Patrick Berg er rolig med ball, løper mye og setter i gang godt. Han gjorde en klart godkjent kamp, sa han.

Etter to kamper har Solbakken gitt spilletid til 21 spillere, mens 10 av de 29 i troppen er sendt på tribunen i minst en kamp. Birger Meling og Alexander Sørloth er de to eneste med full spilletid, åtte mann venter på sitt første minutt.

Nå må han finne spillerne som kan hente tre poeng i Podgorica og hindre at Norge hektes av i VM-racet allerede i kvalifiseringens første uke.

