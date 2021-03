annonse

Jeg som de fleste har lest sider opp og ned. til høyre og venstre, om Oprahs intervjuet med Meghan Markle og prins Harry. Jeg velger å skrive navnene i den rekkefølge da dette intervjuet var av fruen selv. Ikke dem.

I beste sendetid og et PR-byråd som har jobbet iherdig dag og natt med å fôre oss pirrende klipp med lovnad om intriger, sladder og for ikke å snakke om, bak scenen-informasjon om kongehuset og selvmordsforsøk.

Vi benker oss foran TV-en i håp om å få den ultimate reality-TV som selv ikke Kardashian-familien kunne ha funnet opp.

De svikter oss ikke

I et timelangt intervju får vi høre Meghan Markle avsløre hvordan hennes tid i kongehuset (som var relativ kort), ledet henne til tanker om selvmord, rasisme og et uhorvelig press og trakassering fra pressen. Noe som i intervjuet blir sammenlignet med den stadige forfølgelse av lady Diana i media som til slutt tok livet av henne i en bilulykke i Paris 31. august 1997. I en tunnel med paparazzi som omringet vraket og tok bilder av en døende kvinne. En tragedie som satte verden i sjokk og utløste en sorg som sitter i mange den dag i dag.

Meghan Markle kom fra et liv i Los Angeles som C-kjendis, i beste fall en B-light

Rollen hun er mest kjent for er i dramaserien «Suits». En rolle hvor hun spiller en karrierekvinne som gjør alt for å kjempe og klatre opp stigen av suksess og respekt i et firma med hovedsakelig mannlige kolleger, som tråkker på alt og alle for sin egen vinnings skyld. Hun blir forbigått og oversett, men klarer mot alle odds å bli en del av laget. En rolle om en modig kvinne som ikke lar seg stoppe av løvene og patriarkatet i toppen av hierarkiet.

En perfekt Hollywoodhistorie om girlpower. Noe som har vært populært blant publikum i lang tid, og som også er blitt hovedkarakteren i alle de «riktige» samfunnsgrupper og media de siste årene.

En rolle hun tok med seg ut av Hollywood til sitt nye liv i England som den kommende konen til en av landets prinser. En meget attraktiv rolle.

Misforstå meg rett. Å lande den rollen er ikke bare-bare. Hun har gjort en god jobb og jeg heiet på henne. Jeg som mange lot meg blindes av min motstand mot monarkiet og misnøye av en utdatert institusjon som ikke har noen plass i et moderne samfunn. Go Meghan!

Dette var selvfølgelig frem til hennes plutselig og gjentakende klaging av pressen som hun mente var urettferdig mot henne og påtrengende.

Allerede hadde hun begynte å innta en offerrolle som skulle gi assosiasjoner og minne om Lady Diana for å høste sympati blant publikum. Og hun klarte det. Det hjalp hun særlig godt etter et intervju, som for øvrig var perfekt øvd på foran speilet, Hvor hun utrykte hvor alene hun var og at ingen brydde seg om hvordan hun hadde det. Med tårer i øynene og en stor sorg i ansiktet, satte hun inn nådestøtet i forsøket på å høste samme støtte og sympati lady Diana fikk blant «the common men». Det var nesten en perfekt forestilling.

9. januar 2020. Datoen for når de annonserte at de ville trekke seg tilbake fra kongehuset og være økonomisk uavhengige.

De ville også ut av offentligheten og medias øye. Under to år etter bryllupet som kostet skattebetalere 20 millioner pund. De fikk også dekket oppussing av huset sitt til en pris på 25 millioner kroner. Oppussingen måtte de tilbakebetale, men fasaden og ikke minst støtten fra britene begynte nå å slå sprekker.

De fortsatte sine søksmål mot alle media som våger å kritisere paret og vant frem i de fleste saker. Men nå var det over, og paret rettet nesen mot Hollywood for å leve som vanlige folk i et hus i et hus til 126 millioner kr og ute av medias øyne.

De fikk som de ønsket og det ble stille rundt dem. Helt til Harry dukket opp på en kirkegård for å hedre falne britiske soldater fra andre verdenskrig. Et privat besøk uten presse og paparazzier til stede. Overraskende nok dukket det opp bilder fra en fotoseanse av det hele som på mystisk vis ikke var planlagt.

For nå var de jo private borgere.

Borettslaget paret flyttet inn hadde de største Hollywood-profiler i området, og ingen andre enn Oprah Winfrey var deres nærmeste nabo. Et naboskap som skulle resultere i et av de mest omtalte intervjuer det siste tiåret.

Intervjuet ble en prestisjeprosjekt for enhver PR-agent og reklamebyrå. I en periode var dette en større snakkis enn Corona, og det var før det hele ble sendt på tv.

Et mislykket utfall:

Dagen etter den store forventingen ble sendt på fjernsyn lot ikke reaksjonene vente, og til det som må ha vært til deres forferdelse ble det ikke den hyllesten og støtten fra alle verdens borgere som forventet. Meghans forestilling om å være en utstøtt i en fremmedfiendtlig institusjon kunne vel ikke blitt noe annet enn den største tv-suksessen i livet hennes?

Det ble heller spikeren i kista for dem begge

Anklager om rasisme, som er et sikkert kort i disse dager, ble ikke tatt vel imot. Tårevåte historier om intern utestengelse av kongehuset, tanker om selvmord og manglende økonomisk støtte. Et kongehus som var mer opptatt av fargen på sønnen deres enn å betale for deres sikkerhet i Hollywood. Alt dette mens Meghan sitter i en mansion med en kjole til 40.000,-.

Oprah må i dette øyeblikket sett for seg pengene renne inn.

Pressen, medieprofiler og mannen i gata var ikke imponert

Det tok ikke lang tid før reaksjonene kom til syne. Det ble krevet at paret blir fratatt titler og avskåret fra kongehuset. Utbetalinger som bidrar til å opprettholde deres overdimensjonerte luksuriøse livsstil skulle stanses.

Folkets kjærlighet til resten av kongehuset ble sterkere og lojaliteten økte. Meghan og Harry var nå nasjonens og folkets fiender.

Så hvorfor skjedde alt dette? Hva var the end game?

Meghan ble tatt imot med åpne armer, til tross for å være en amerikaner med bakgrunn som skuespiller og en familie hun fremstiller som the Addams family. Imitasjonen av Lady Diana mislyktes. Anklager om rasisme mislyktes. Historien om selvmord mislyktes. Håp om sympati og medlidenhet mislyktes. Det eneste de lyktes med var å styrke kongehuset og Dronningens posisjon.

Hvis man skal se bort frak at Meghan endelig får en posisjon i Hollywood og en tv-serie sentrert rundt henne selv. Harry får endelig sin glamorøse amerikanske kjæreste, men mistet halve kongeriket på veien.

Det mest sjokkerende for meg, er at jeg som en sterk ant-monarkist har kommet til det punkt hvor min støtte til Dronningen av England og kongehuset i den siste tiden har druknet bort alle meninger om monarkiet.

Misforstå meg rett. Jeg har ikke frafalt min overbevisning om at kongehuset og institusjonen det representerer ikke representerer nåtiden. Min støtte går til den enkelte i familien, beundringen for hvordan de står med hodet hevet i denne usedvanlige situasjonen. Med styrke og stillhet. Familien har ikke latt seg provosere til å bli med på et sirkus som er ikke annet enn et planlagt og orkestrert av en skuespiller i jakten på uendelig berømmelse.

Kongehuset gjør det de er best på. «Don’t talk, don’t tell”. Å være en representant for en nasjon med ære, styrke og stolthet. Noe Meghan aldri vil oppleve.

