Dr. Robert Redfield var sjef for CDS (US Centers for Disease Control and Prevention) USAs versjon av Folkehelseinstituttet fra 2018-2021. Redfield er fagutdannet virolog. Nå sier han i et intervju med CNN at han tror viruset oppsto i et laboratorium.

Kinas eneste laboratorium som forsker på coronaviruset ligger nettopp i Wuhan. Redfield sier han tror viruset sirkulerte allerede i september/oktober 2019.

– Min mening er at den mest sannsynlige opprinnelsen til denne sykdommen i Wuhan var i et laboratorium – det unnslapp, sa han.

– Andre tror ikke det. Det er greit nok. Vitenskap kommer til slutt til å finne ut av det, sa han i intervjuet med CNNs sjefskorrespondent for medisinske forhold, Sanjay Gupta.

Ikke med intensjon

Redfield tror det skjedde ved en ulykke.

– Det er ikke uvanlig for et respirasjonspatogen som blir forsket på i et laboratorium å smitte noen som jobber der. Det betyr ikke at det er intensjonen. Dette er min mening, ok? Men jeg er en virolog. Jeg har dedikert hele livet mitt til virologi.

Redfield sier videre at han ikke får seg til å tro at dette viruset allerede var en av de mest smittsomme virusene fra menneske-til-menneske. Han sa at når et virus hopper fra dyr til mennesker «tar det tid før viruset finner ut av hvordan det mer effektivt kan smitte fra menneske til menneske»

Redfield er en av flere folk som tjenestegjorde under Trump som har ment at viruset oppsto i et laboratorium. Verdens helseorganisasjon (WHO) har på sin side sagt at de mener dette er «høyst usannsynlig».

– Hypotesen om at det var en hendelse på et laboratorium er en ekstremt usannsynlig forklaring på hvordan viruset fant veien til befolkningen, sa danske Peter Ben Embarek fra WHO på en pressekonferanse i februar.

WHO har imidlertid blitt kritisert for å bøye seg for kinesisk politisk press samt å basere sine analyser på det materialet det kinesiske kommunistpartiet er villige til å gi.

Også WHO-eksperter har indikerte at utbruddet startet tidligere enn kinesiske myndigheter har innrømmet.

