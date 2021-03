annonse

En gruppe forskere fra Kinas hemmelighetsfulle Wuhan-laboratorium skal ha blitt syke med «covid-lignende» symptomer minst seks uker før Beijing bekreftet et utbrudd av et nytt virus.

David Asher, som ledet etterforskningen det amerikanske utenriksdepartementet om opprinnelsen til Covid-19, bekreftet påstandene i et intervju britiske med The Mail søndag. Han mener at tre forskere hadde blitt syke med den mystiske luftveissykdommen i andre uke i november 2019.

– Det er mistanker – med gode grunner – om en første klynge knyttet til Wuhan Institute of Virology i november, og at folk begynte å bli innlagt, sa han.

– Ifølge «troverdig» informasjon fra en godt tilknyttet utenlandsk regjering, døde kona til en forsker senere samme måned, la han til.

Han mener at dette var et tydelig tegn på smitteoverføring mellom mennesker, men at Beijing likevel ikke bekreftet dette avgjørende faktumet overfor Verdens helseorganisasjon (WHO) før i midten av januar i fjor, da coronaviruset hadde spredt seg i Kina og videre til andre steder på planeten.

– I desember, om ikke tidligere, måtte kineserne ha visst at de hadde et problem med et mystisk coronavirus som spredte seg i Wuhan, sa Asher.

Asher, som har tjenestegjort under både demokratiske og republikanske presidenter, har en høy stjerne i amerikansk UD. Han har tidligere ledet amerikanske etterforskninger av biologisk, kjemisk og kjernefysisk spredning i Iran, Nord-Korea og Pakistan, i tillegg til å spore finansene til sjefene for terrorgruppen Islamsk stat samt flere narkotikakartell.

Verdensledende

Asher påstod videre at kineserne, som verdensledende eksperter på coronavirus-forskning, «måtte ha visst» at dette ikke var en normal influensa.

– Hvis de ikke hadde dekket til smitteoverføring mellom mennesker, ville mange millioner mennesker over hele verden ikke ha dødd, påstod han og fortsatte:

– Hvis kineserne ikke kommer frem med sannheten, eller hvis vi ikke ordner opp i denne katastrofen, vil det være en av de største nederlagene i historien til menneskelige samfunn.

– De jobbet med et sjokkerende utvalg av farlige eksperimenter i svært patogene, menneskeskapte versjoner av covid-lignende virus i Wuhan.

– En lablekkasje er ikke 100 prosent sikker, men det virker på dette stadiet som den eneste logiske opprinnelseskilden.

Ikke lenger en «konspirasjonsteori»

Ashers kommentarer gir ytterligere tyngde for påstander om at Kina kan ha dekket over en laboratorieulykke, samtidig som flere seriøse aktører krever at denne hypotesen nå må tas på alvor.

I utgangspunktet avviste mange toppforskere idéen som en «konspirasjonsteori», og pekte heller på en sannsynlig naturlig overføring fra dyr til menneske. Men Robert Redfield, virolog og tidligere direktør for USAs øverste helsemyndighet – Centers for Disease Control and Prevention – støttet de eksplosive påstandene i en dokumentar som ble sendt på TV-programmet 60 Minutes i USA lørdag kveld.

– Det er ikke uvanlig at respiratoriske patogener som det arbeides på i et laboratorium smitter laboratoriearbeideren, sa han.

Han påpekte at hypotesen om naturlig smitte for en så godt tilpasset sykdom gir liten biologisk mening.

– Jeg tror ikke at dette viruset – et av de mest smittsomme virusene vi kjenner til med tanke på overføring mellom mennesker – på en eller annen måte ble overført fra flaggermus til menneske, sa han.

Forskningssenter

Wuhan er hjemsted for flere viktige laboratorier, inkludert Kinas eneste forskningssenter med det høyeste nivået av biosikkerhet, hvor eksperter har utført eksperimenter på coronaviruser fra flaggermus, som kritikere lenge har fryktet kunne utløse en pandemi.

Asher viste også til arbeid ved Wuhan Institute of Biological Products, et nærliggende laboratorium som drives av Wuhan Institute of Virology i samarbeid med Sinopharm, et statlig kinesisk selskap som antas å ha forsket lenge på en vaksine for å bekjempe alle typer av coronavirus.

I det som blir omtalt som et «oppsiktsvekkende» intervju, sa Sinopharm-sjef Yu Qingming hvordan Kina godkjente et «betinget salg» av firmaets vaksine allerede den 25. februar i fjor, med toppledere som fikk en dose allerede i mars.

Ashers påstander følger en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet tidligere i år som påstod at flere «Wuhan Institute of Virology-forskere hadde» symptomer i samsvar med både Covid-19 og vanlige sesongmessige sykdommer høsten 2019.

Dokumentet beskyldte også forskningssenteret for å utføre «hemmelig militær aktivitet» og hemmelig forskning, inkludert dyreforsøk, på vegne av Kinas hær (PLA) siden minst 2017.

