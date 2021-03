annonse

Flyinstruktør hevder at det kinesiskproduserte «kopijagerflyet» J-16 er «feilfritt og langt overlegent» den russiskproduserte originalen Sukhoi Su-30.

Ifølge Eurasian Times, er Wang Songxi flyinstruktør for flyvåpenet til Folkets frigjøringsarmé (PLAAF). Han hevder å ha fløyet mange forskjellige kinesiske jagerfly, i tillegg til det russiskproduserte jagerflyet Sukhoi Su-30, i løpet av karrieren sin.

Sukhoi Su-30 er et jagerfly som er designet og utviklet av Russlands Sukhoi Aviation Corporation under sovjettiden. Det har to jetmotorer, to seter og regnes som et «supermanøvrerbart» kampfly.

Kjent som et «allværs- og multirolle-jagerfly», kan Su-30 utføre både luft-til-luft- og luft-til-bakkeoppdrag.

Kinas flyvåpen

Med sine 73 eksemplarer, er Su-30 en viktig del av PLAAFs jagerflyrepertoar, som opererer to modifiserte utgaver av jagerflyet: Su-30MKK og Su-30MK2. Ifølge kinesiske eksperter regnes Su-30MKK som den kraftigste varianten av Su-30-familien, som tilbyr forbedret kampytelse mot luft-, bakke- og havbaserte mål.

Beijing har også oppgradert kampflyets våpensystemer, slik at det kan utstyres med kinesiskproduserte våpen – inkludert de dødelige YJ-12 og YJ-18 anti-skips- og landangrepscruisemissilene.

J-16 vs. Su-30

Nylige kommentarer kan tyde på at PLAAF nå ønsker å erstatte sin flåte av de russiske jagerflyene, med sin egenproduserte kopi. Bygget av Shenyang Aircraft Corporation, er Shenyang J-16 et tandemsete multirolle-jagerfly med to jetmotorer.

Flyinstruktør Wang hevder at det kinesiskproduserte flyet Shenyang J-16, som er basert på Sukhoi Su-30, er en generasjon mer avansert enn sistnevnte.

– J-16 har ingen feil fordi den er utstyrt med mange typer våpen og kan fungere under alle værforhold, sa Wang til den statseide mediekanalen China Central Television (CCTV).

– Folk kan vanligvis ikke se forskjellen mellom en J-16 og en Su-30 på utsiden, men mange ting er forskjellige på innsiden. Det er et gap som gjør J-16 til en generasjon mer avansert enn Su-30, la han til.

