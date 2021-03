annonse

Egyptiske myndigheter har besluttet at det trengs flere slepebåter for å få løs konteinerskipet Ever Given i Suezkanalen.

Suezkanalens havnemyndigheter (Suez Canal Authority) har derfor utsatt det siste forsøket på å få løs Ever Green, skriver NTB.

– SCA har besluttet å utsette neste forsøk på å få løs skipet inntil det er et tilstrekkelig antall slepebåter på stedet. TUG ALP Guard har allerede ankommet. Mandag morgen ankommer TUG Carlo Magno. I lys av tidevannstabellen er det neste ventede forsøket blitt satt til mandag kveld, het det i en melding fra det norskbaserte shippingselskapet Leth Agencies på Twitter ved midnatt natt til mandag.

