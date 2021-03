annonse

Frp-politiker Jon Helgheim tok selfie med NRK-programleder Leo Ajkic i forbindelse med en dokumentar om «Mustafa-saken» og la det ut på Facebook. Det ble ikke godt mottatt.

Ifølge Helgheim lager Ajkic en dokumentar om 18 år gamle Mustafa Hasan, en person som egentlig er utvist av Norge, men som har fått utsatt sin utreisefrist etter mediepress.

Hasan kom til Norge da han var seks år gammel, etter at hans mor hadde løyet på asylsøknaden. Moren er nå sendt ut av landet. Utlendingsnemnda har bestemt at sønnen Mustafa heller ikke har rett til opphold i landet.

– Fikk i dag besøk av Leo Ajkic. Han lager en dokumentar om Mustafa-saken. Vi hadde en lang og god prat om asylpolitikk og returpolitikk, skrev Helgheim, og la ved et bilde av Ajkic.

Det tok ikke lang til før kommentarene haglet inn.

Flere reagerte sterkt på at Helgheim ønsket å la seg intervjue av den Bosnia-fødte NRK-programlederen.

– Ikke akkurat noen velgermagnet, Helgheim. Men slik som dere omtaler deres nasjonalkonservative velgere så gir dere vel egentlig blaffen, skriver en person.

Kontroversiell

Flere har også tatt frem en episode for noen år siden da Ajkic kastet en liten kattunge på ni måneder utfor en veranda, da han var ansatt som reporter hos Bergen TV.

«Under reportasjen på BTV fikk seerne se reporter Ajkic kaste en katt ut i løse luften fra en terrasse», skrev Nettavisen om saken.

Ajkic ble anmeldt av flere organisasjoner etter kattekastingen, men saken ble til slutt henlagt av politiet.

NRK-programlederen sa at katten viste seg etterpå, og spekulerte om den «ville bli kastet fra terrassen igjen», da han ble intervjuet av en norsk avis om episoden. De som intervjuet Ajkic brøt ut i latter etter uttalelsen.

Det vekket også sterke reaksjoner da Ajkic sa i et NRK-program at «muslimene kommer til å ta over Norge», og at det «ikke nødvendigvis er negativt».

– Muslimene kommer til å ta over Norge en dag. De kommer ikke til å gjøre det med vold eller pistoler. Hvis ikke Norge tar inn katolske meksikanere som reproduserer seg like fort, så kommer muslimene til å ta over, på grunn av reproduksjonen. Jeg tror det er planen over hele Europa, sa Ajkic.

Refset egne følgere

Helgheim forsvarte imidlertid sitt intervju av NRK-programlederen, og lot seg provosere av de negative kommentarene.

– Her er det mange som må ta seg kraftig sammen! Jeg har blitt intervjuet av Leo til en TV-dokumentar. Jeg tar aldri stilling til om jeg er enig eller uenig med folka som intervjuer meg.

– Dersom jeg bare skulle stilt opp på intervjuer med journalister jeg er enig med, så hadde det blitt tilnærmet null intervjuer. En politiker som stiller opp på null intervjuer bør finne seg noe annet å drive med, skrev Helgheim til de som hadde kritisert ham i kommentarfeltet.

Partikollega Ulf Erik Knudsen, som er gruppeleder i Drammen Frp, sa seg også enig med Helgheim.

– I denne tråden var det mange som burde søke om å få erstatning etter skolegang som åpenbart ikke har virket. Full støtte til Jon Helgheim!, skrev han.

