I dag kan vi smile over at Oslo bystyre ville rive Grünerløkka og sette opp høyblokker. Ja, MDG-bastionen skulle også bli delt i to en mangefelts motorvei.

Dette var i årene etter krigen da rasjoneringen av biler ble opphevet og man så for seg at alle skulle ha hver sin bil. Det var den tiden da alt skulle moderniseres. De fleste trikkeskinnene ble asfaltert, Det engelske kvarter på Solli plass ble revet ned og erstattet av e Indekshuset, et ruvende grått tårn med trange kafkabokser.

Området vest for rådhuset ble jevnet med jorden og erstattet av et Manhattan i miniatyr, med høye upersonlige bygg og kalde gater. Men så kom omslaget med oljen, da ville man bevare det gamle, og det til og med Grünerløkka.

Det sies at historien gjentar seg

Det å rive ned og ødelegge for så å erstatte det med noe ingen liker, har igjen inntatt Oslo rådhus. I dag kaller de seg Miljøpartiet De Grønne, det som kjennetegner det partiet er at de fleste er innflyttere. De har ikke noe forhold til bebyggelsen, eller menneskene som bor der, til forretningene, eller gatene og ikke minst de grønne trærne.

Det planlegges å oppføre høyblokker 16 steder i Oslo. Det har fått arkitekt Erik Collett til å reagere.

– Ser vi på historikken ble disse bygget som maktsymboler. Og høyhusene bygges fortsatt som maktsymboler i nykapitalistiske land, men det er ikke tilfelle lenger i Europa. Vi har ikke behov for det lenger, sier han til Avisa Oslo, og legger til at i Norge står solen lavt det meste av året, i den kalde perioden:

– Bakkeplanet oppleves som mørkt og kaldt med lange slagskygger og med hyppige vindturbulenser som oppstår mellom høyhusene.

Men Eivind Trædal ser ingen problemer med høyblokker, bare fordeler, og svarer arkitekten slik:

– Vi ønsker oss høyere utnyttelse rundt knutepunktene for å unngå at byen eser ut og legger beslag på matjord og natur. Da er det selvsagt at vi også bør bygge i høyden, sier han, og ser ikke på høyhus som maktsymboler:

– Vi bygger ikke høyhus som maktsymboler. Det er en avsporing å tillegg folk den type intensjoner. Og det blir det ikke noen kjempefruktbar debatt av, mener Trædal.

MDGere er unge mennesker som har flyttet til byen, ikke ulikt hippier som flyttet ut av byen

Den eneste forskjellen er at hippiene ville leve ut sitt liv i naturen. MDGere trives best i byen, der de kan sykle og spise økologisk vegetarmat på Grünerløkka. De vil skape et hippieliv midt i byen. Men først må de bannlyse biler, omgjøre veier til sykkelfelt og hugge ned trær. Så vil de ha urbant landbruk, med høner og poteter i bakgården og et botanisk mangfold på taket. Dernest vil de grave opp rørlagte bekker for å bedre byens plante- og dyreliv.

MDGere har sett lyset, deres livsstil er best, og derfor kan de ikke ta hensyn til andre. Resultatet er stengte veier, nedlagte butikker, høye grå tårn og rovdrift på trær.

– Vi i Beboeraksjonen Oslo er en tverrpolitisk ideell organisasjon som har et sterkt engasjement for småhusområder i hele Oslo, fra øst til vest, men som Trædal kanskje ikke ønsker at skal engasjere seg. Han vil nok mene at vi motsetter oss byutvikling fordi vi ikke deler hans syn om at eneste riktige byutvikling er «…nye boligblokker, næringsbygg, skoler, barnehager, sykehus, kulturinstitusjoner.», skriver Bjarne Berggrav til Avisa Oslo.

Han er styremedlem i Beboeraksjonen Oslo, og er motstander av høye grå tårn:

– Men når vi leser om MDG og Trædals byutviklingspolitikk får vi lett inntrykk av eneste politisk korrekte byutvikling er boligblokker over alt – «høyt og tett». Og når gode nabolag i småhusområder møter MDG politikere som politisk styrer Plan og bygningsetaten og slår seg sammen med kapitalsterke utbyggere, da kan det ikke være galt at vi som motvekt får med oss engasjerte advokater som jobber gratis på sin fritid. At motivet til Trædal kan se ut til å være rimeligere inngangsbillett for ungdommen, er et godt motiv. Men er det så enkelt?

Hvis by-hippiere har jobb, så er det for det meste bullshitjobber, og nærmest ingen skaper verdier, det blir sett på som usselt og bortimot vulgært, det bidrar til at kloden koker. Det er i byen man finner alle organisasjonene, de som driver med alt fra antirasisme til klimaaktivisme. Her kan de komme og gå når de vil, og møte likesinnede. De har som regel «rådgiver» som tittel, og mye av arbeidsdagen går med til møter med andre rådgivere. Da går det også med mye økologisk kaffe og kaker uten tilsetningsstoffer.

– Byutviklingspolitikk er for viktig til å overlates kun til politikere og utbyggere, mener Berggrav i Beboeraksjonen.

