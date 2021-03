annonse

Etter å ha omtalt enkelte fag som «mindre nyttige» før helgen, legger kunnskapsminister Guri Melby (V) seg flat i et Facebook-innlegg.

Ministeren mener utspillet hennes kom feil ut.

– Debatten om hvilke fag elevene skal ha i videregående er kjempeviktig, og måten jeg startet den på i VG før helga med å beskrive viktige fag som «mindre», kom helt feil ut, skriver Melby, ifølge Utdanningsnytt.

Beklagelsen kommer etter at hun i et intervju med VG fredag, på spørsmål om hva som ville skje med fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi, svarte:

– Dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg. I det vi kaller et tilpasset, mer fremtidsrettet fag løfter vi fram demokrati-aspektet som et fag alle vil ha nytte av å få med seg. Vi bør ta mer hensyn til hva elevene selv prioriterer.

Melby mener det ikke trenger å være sånn at alle 16-åringer må ha kroppsøving, geografi og naturfag.

Uttalelsene kom etter at regjeringen fredag la fram den nye fullføringsreformen for videregående skole hvor de ønsker å kutte i antall fellesfag. Regjeringen vil ha en kjerne med norsk, matematikk og engelsk, og kun ett fag som tar utgangspunkt i historie- og samfunnsfagene.

De foreslår også et nytt fag om demokrati, likestilling og vitenskapelig tenkemåte.

